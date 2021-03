Maffioze Mark Rutte ontkent betrokkenheid bij ‘functie elders Pieter Omtzigt’: ‘Niemand gaat hier uitleg geven!’

Het is ongelooflijk, maar premier Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag ontkennen in hun formatiegesprekken met Kajsa Ollongren ook maar iets gezegd te hebben over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ze hebben dus geen idee waar de notitie van Ollongren – ‘Positie Omtzigt, functie elders’ – vandaan komt. Echt niet!

Met geen woord is er gerept over Pieter Omtzigt. Oké, ja, we weten allemaal dat Rutte een broertje dood heeft aan de CDA’er omdat die één van de weinige Kamerleden is die Rutte écht kritische vragen durft te stellen, maar daar over praten in de formatie? Nee, dat zou Rutte nooit doen. Haha, hoe kóm je erbij.

Hartstikke leuk die ontkenning, maar dan zegt Rutte wel iets héél aparts. Want wat Ollongrens notitie betreft zegt hij opeens: “Ze is nu gestopt als verkenner. Niemand gaat hier uitleg over geven.”

Aha. Tuurlijk. Dus Rutte ontkent de positie van Omtzigt besproken te hebben met wie dan ook, maar als de Tweede Kamer denkt dat het hier even onderzoek naar kan doen, nou, dan komen ze bedrogen uit. Daar heeft meneer de premier helemáál geen zin in.

Sywert van Lienden – die onder meer meeschreef aan het verkiezingsprogramma van het CDA – verbindt daar dan ook de conclusie aan dat die ene zin, dat niemand hier uitleg over gaat geven, betekent dat we meer dan “genoeg weten.”

Rutte: ‘Niemand gaat hier uitleg over geven’. Goed, dan weten we genoeg. https://t.co/Z6z61SOX7z — Sywert van Lienden (@Sywert) March 26, 2021

Zoals twitteraar Tijmen uitlegt is “de stelligheid waarmee hij bijna commandeert dat niemand uitleg gaat geven … exemplarisch voor de gebrekkige transparantie en modus operandi van Rutte.” De kiezer wil weten wat er gebeurd is – welke partijleiders met elkaar bespreken dat ze de volksvertegenwoordiger van een andere partij weg moeten promoveren omdat die te lastig is.

En hoe reageert Rutte daarop? Door een algehele omerta af te kondigen. Hij doet het woord voor zichzelf én voor Kaag, ontkent, en laat weten dat er geen onderzoek dient te worden gedaan. Zo, hop, meneer de minister-president heeft gesproken.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van de fantastische DDS-Groep op Facebook-alternatief MeWe!

Als de pas gekozen parlementariërs dit accepteren is het werkelijk geen knip voor de neus waard. De Tweede Kamer moet deze absurde inmenging van de regering in parlementaire zaken tot op de bodem uitzoeken!