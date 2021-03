Lockdownkabinet blijft Nederland tot 1 juli in de ellende storten: pas dan weer evenementen mogelijk

Dit voorjaar Nederland weer terug naar normaal? Nee hoor, natuurlijk niet! De evenementenbranche moet het tot 1 juli doen met wat giften en leningen, en pas daarna mag alles weer open. Misschien dan, hè? Want je weet het maar nooit met dat dekselse coronavirus!



Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) en minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) hebben de details van de regeling naar de Tweede Kamer gestuurd. En het komt geen moment te vroeg, want de sport- en entertainmentbranche vragen al enkele maanden om een garantiefonds. Keijzer, meldt NU.nl:

“Maar een evenement organiseren kost tijd. Door de huidige coronacrisis is het niet alleen lastig plannen, ook het dragen van de kosten zorgt voor onzekerheid. Met de garantie die met deze regeling gegeven wordt willen we die onzekerheid wegnemen, zodat de organisatoren en al die ondernemers die daar achter zitten weer aan de slag kunnen en we hopelijk in de zomer weer met zijn allen op een evenement kunnen genieten.”

Het kabinet ‘investeert’ een behoorlijke smak geld en verwacht dat er rond juli weer van alles open kan en op grote schaal kan worden bezocht. Tegelijkertijd verwacht het kabinet niet dat het precies hetzelfde zal gaan zijn als vóór corona. Met 385 miljoen euro helpen ze ook niet de hele sector uit de brand.

De actie is dus behoorlijk wrang. Hartstikke mooi dat er over maanden van alles weer mogelijk is, maar tegelijkertijd zijn het wel alleen de ‘gezonde’ bedrijven die iets kunnen organiseren. Veel ondernemers hebben hun zaak al op de klippen zien gaan of zullen het, zelfs met dit garantiefonds, alsnog niet redden. Erg fijn, dus, deze halfgare steun. Helemaal niemand schiet er iets mee op.