LOL! Belachelijke nepversoepeling op komst: avondklok gaat straks heel misschien pas om 22:00 uur in

Tijdens het Catshuisoverleg van afgelopen zondag heeft het kabinet de mogelijkheid besproken om de avondklok ietsje later te laten ingaan. Want nu de zomertijd eraan komt leek het ze wel een goed idee om de avondklok pas om 22:00 uur in te laten gaan. Wát een versoepeling zeg!

Het is toch werkelijk niet te geloven. Het kabinet behandelt de vrijheid berovende coronamaatregelen kennelijk net als ieder ander beleid. Een procentje erbij hier, een plusje of een minnetje daar en hopsakee! Klaar.

Als de informatie van de NRC-bronnen klopt dan durft het demissionaire kabinet dus straks aan te komen kakken met ‘een uurtje later avondklok’. Belachelijker dan dit wordt het toch werkelijk echt niet.

Het meest verschrikkelijke van alles is nog wel dat men het tijdens een Catshuisoverleg over dit soort ‘versoepelingen’ heeft, terwijl al lang en breed duidelijk is dat besmettingen in de buitenlucht nauwelijks plaats lijken te vinden, en dat beweging essentieel voor de gezondheid is. Zelfs Diederik Gommers wil dat we stoppen met allemaal opgehokt te zitten, en weer buiten zijn.

Wil je contactmomenten voorkomen en de bevolking nog enigszins gezond houden? Schrap dan die avondklok en stel een bezoekverbod in na een uur of tien ’s avonds. Dan kunnen mensen ’s avonds nog lekker wandelen of elkaar ontmoeten in de buitenlucht, maar worden dit soort oorlogsmaatregelen in vredestijd gewoon voorkomen.

Maar nee, in plaats van te kijken naar effectieve maatregelen steggelen ze liever over een uurtje meer of minder avondklok. En Nederland moddert door de coronacrisis heen. Het is te absurd voor woorden.