LOL! Denk’er Farid Azarkan reageert met hilarische rap op Lubach: ‘We hadden 2 weken, geen tijd voor Tweebeeke!’

Arjen Lubach rapte afgelopen zondag over verschillende politici, die hij de maat nam omdat ze niet naar Nieuwsuur wilden. Niet zo gek natuurlijk dat ze dat niet altijd willen, want Nieuwsuur is en blijft gewoon een partij voor en van de gevestigde orde. Nu reageert Farid Azarkan van DENK op tamelijk hilarische wijze op dat filmpje.

“Hey Lubach hier ben ik dan, Farid fakking Azarkan. Tuurlijk was ik niet echt bang, ik was een beetje ziekjes man,” begint Azarkan de rap. “Dus belden ze Tunahan, die mocht niet van Erdogan,” gaat hij verder waarbij we een beeld zien van één van de kandidaten die dezelfde achternaam heeft als de Turkse president. “Daarom dat we skipten lan, en childen met de achterban.”

“Touren met de caravan van Rotterdam tot Ede. Nog even langs de steden, alles blijven geven. We hadden maar twee weken, geen tijd voor Tweebeeke. Kun je mij vergeven? Er is toch wel meer in het leven dan…”

En dan begint een vrouw te zingen, net zoals bij de originele clip van Lubach: “Nieuuuuwssssuuuuuuur. Wij volgen geen hypers, bij Denk zijn we strijders. Geen volgers maar leiders. Nieuwsuuuuuuuuuur. Wij volgen geen hypers. Bij Denk zijn we strijders. Geen volgers maar leiders. Nieuwsuur, Nieuwsuuuur, Nieuwsuuuuuuuuuuu.”

Je hoeft geen fan te zijn van Denk om dit filmpje te kunnen waarderen. Het is meesterlijk in elkaar gezet en de tekst is ook erg goed. Hij lacht een beetje om zichzelf (en Kuzu), maar doet het op een coole manier.

Het is jammer dat Lubach geen gelegenheid had om over Baudet te zeuren in zijn rap (Baudet was namelijk wél bij Nieuwsuur). Want ik had Thierry ook wel willen horen rappen. Nou ja, volgende keer, misschien?!