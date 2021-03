LOL, lekker op tijd! Klimaatdrammend D66 wil nú pas innoveren om klimaatcrisis aan te pakken

Na vier jaar in het kabinet te hebben gezeten en bar weinig te hebben gedaan aan die vermeende klimaatcrisis, is het nu toch écht tijd dat er wat gaat gebeuren. Meer windmolens en zonnepanelen? Nee joh, laten we nú pas gaan innoveren en technieken gaan ontwikkelen waar we over twintig jaar pas wat aan hebben, want: “Groen is het nieuwe goud.”

Je begint je toch langzaam af te vragen hoe hoog de nood om de klimaatcrisis aan te pakken nu werkelijk is, als een partij als D66 nu nog wil gaan investeren in allerlei innovatieve ontwikkelingen die nog moeten worden bedacht…

Groen is het nieuwe goud. 🌳 De aanpak van de klimaatcrisis is niet alleen broodnodig. Het is ook een enorme kans voor onze economie. Lees hoe we dat voor ons zien. https://t.co/IvTggZslO3 — D66 (@D66) March 9, 2021

Kennelijk dachten ze slim te zijn en de thema’s klimaat en onderwijs samen te kunnen voegen, maar het resultaat is ronduit beschamend. Op hun website staat eigenlijk niets meer dan ‘we willen overal grof geld tegenaan gooien en hopen dat er dan een mooie ontwikkeling uitkomt waar we misschien op termijn iets aan hebben’.

“De energiebronnen van de toekomst bestaan voor Nederland vooral uit zonne- en windenergie, aangevuld met bijvoorbeeld aardwarmte en groen gas. Maar wie weet hebben we de echte game changers nog helemaal niet uitgevonden. Daarom is het belangrijk voortdurend onderzoek te blijven doen naar nieuwe energiebronnen of manieren om energie op te slaan.”

En dan menen ze ook nog dat het kennelijk volstrekt realistisch is dat Nederland wel even koploper gaat worden, of dat we op z’n minst “in de top blijven meedoen”.

“We kiezen ook de sleuteltechnologieën waar we ons op richten. De technologieën zijn het fundament voor nieuwe toepassingen. Zo leiden doorbraken in fotonica tot efficiëntere zonnepanelen en nieuwe meetsystemen voor de landbouw. Door gericht te investeren, blijven we in de top meedoen.”

Voor een partij die meent dat het qua klimaatbeleid “do or die” is, durven ze verrekt lang de tijd te nemen voor zulke ontwikkelingen. Prima dat je in je verkiezingsprogramma de boel hier en daar wat aandikt en spreekt over ideale situaties, maar dit is compleet van de pot gerukt.