LOL! Provincie Brabant gooit roet in eten windmolendrammers: wil vol inzetten op kernenergie

De provincie Brabant wil de komende jaren juist gaan inzetten op kernenergie in plaats van zonne- en windenergie. Kernenergie is op dit moment duurder maar neemt wel veel minder ruimte in beslag zo staat te lezen in een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de provincie. Voor de linkse klimaatdrammers is het praten over kernenergie al not done, nu wil een Nederlandse provincie hier dus vol op gaan inzetten.

De Brabantse gedeputeerde Eric de Bie, gedeputeerde namens Forum voor Democratie, licht in een online persbriefing de nieuwe ideeën van de provincie toe, zo meldt de NOS.

De provincie wil overgaan op kernenergie omdat de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof nagenoeg nul is. De belangrijkste reden waarom men in Brabant wil gaan inzetten op kernenergie is dat zonne- en windenergieprojecten enorm veel ruimte in beslag nemen.

Wat dus betekent dat de provincie Brabant een andere weg inslaat dan andere Nederlandse provincies. Zo lijken de rechtse gedeputeerden, CDA, VVD en FVD, te kiezen voor een radicaal andere koers dan de rest van het land. Brabant ziet weinig heil in landschapsvervuiling door wind- en zonneparken en gaat nu de plannen voor kernenergie onderzoeken. Het is goed om te zien dat zeker niet iedere provincie mee gaat in de windmolengekte.