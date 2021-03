LOL! Sigrid Kaag steekt Mark Rutte met mes in zijn hypocriete rug: ‘Ik steun een debat met Ollongren!’

Dit wordt héél interessant. Het CDA eiste eerder vandaag een debat met voormalige verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren over de formatiecontroverse rond Pieter Omtzigt. De christendemocraten werden daarin gesteund door zo goed als alle oppositiepartijen. En nu ook door Sigrid Kaag, de leider van D66!

Als je Mark Rutte heet is dit natuurlijk écht een nachtmerrie aan het worden. Gisteravond liet hij nog weten dat er geen onderzoek hoeft te komen naar de Omtzigt-affaire: de Ollongren-notitie waarin stond, “Positie Omtzigt, andere functie.” Met andere woorden: de betrokken partijen waren van plan om hem weg te promoveren. Maar Rutte wilde niet dat daar naar werd gekeken. Hup, onder het tapijt vegen, en snel een beetje. Niemand gaat verantwoording afleggen, voegde hij daar even brutaal als nonchalant aan toe.

Nou, daar denken zo ongeveer alle andere partijen héél anders over. Omtzigts CDA eist een debat over deze materie. Deze eis werd kenbaar gemaakt nadat de CDA-fractie bij elkaar was gekomen vandaag. Deze eis werd gesteund door PVV, PvdA, Forum voor Democratie, ChristenUnie, SP, en de PvdD. Even later kwamen daar ook nog eens Denk, SGP, GroenLinks, Volt én JA21 bij. Dat is dus een héél solide Kamermeerderheid:

Kamermeerderheid voor debat woensdag met vertrokken verkenners Ollongren en Jorritsma over #verkenningsgate — Alexander Bakker (@alexanderbakker) March 26, 2021

Maar D66 hield zich nog op de vlakte. Dat was van belang, omdat D66 de partij is van de blunderende verkenner Ollongren. Nou, Sigrid Kaag heeft eindelijk van zich laten horen. Want, jawel, ook zij wil dat de boel onderzocht wordt en dat Jorritsma én Ollongren naar de Kamer komen om daar tekst en uitleg te geven over de notitie:

Belangrijk dat alle stappen van de verkenning transparant verlopen. Daarom steun ik een debat met voormalig verkenners Ollongren en Jorritsma. #D66 — Sigrid Kaag (@SigridKaag) March 26, 2021

Woensdag komt er nu een extra regeling in de Kamer waar het debat formeel aangevraagd kan worden. Dat debat kan dan ook al woensdag plaatsvinden, of op een andere dag. Het is onduidelijk of dit staatsrechtelijk kan omdat ze geen officiële rol meer spelen. Natuurlijk kan er wel gesproken worden met “externe experts” in een hoorzitting. Dat doet de Kamer bijvoorbeeld wekelijks met Jaap van Dissel van het RIVM.

Als mogelijk alternatief kan er een debat komen met Rutte als premier, en met Ollongren als minister van Binnenlandse Zaken. Want díe (demissionaire) functie heeft ze wel nog steeds.

Hoe dan ook: graven, maar! Want de notitie is overduidelijk door iemand gemaakt. Als we Rutte moeten geloven hebben Ollongren en Jorritsma op geheel eigen initiatief besloten een plan te maken om een kritisch CDA-Kamerlid op een zijspoor te zetten. Dat is natuurlijk totaal ongeloofwaardig. We kunnen niet keihard beweren dat Rutte verantwoordelijk was voor de notitie, maar aannemelijk is het wél. En om dat te achterhalen moet de Tweede Kamer binnenkort echt losgaan en hem het vuur aan de schenen leggen.

Het enige jammere? Omtzigt zal er zelf niet bij zijn. Spijtig, want als iemand Rutte verdiend in een hoek kan duwen op zo’n onderwerp, dan is hij het.