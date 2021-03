LOL! Vissers pakken Greenpeace terug: dumpen stenen voor hun kantoor in Amsterdam

De Britse tak van Greenpeace loopt al een tijdje Nederlandse vissers lastig te vallen bij hun werk. Gigantische rotsblokken worden in de zee gedumpt waardoor vissers het werk onmogelijk wordt gemaakt. Het dumpen van stenen in de zee kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Nu heeft men Greenpeace zelf terugpakt door het kantoor in Amsterdam te blokkeren met stenen.

Boze vissers leggen opnieuw stenen neer bij hoofdkantoor Greenpeace in Noordhttps://t.co/YPnp77pTHh pic.twitter.com/8Rb5XyikQA — AT5 (@AT5) March 6, 2021

Boze Noordzeevissers zijn het zat dat zij hun leven op het spel moeten zetten doordat de radicalen van Greenpeace grote keien in de zee dumpen. Greenpeace speelt met levens door deze tactiek en de vissers hopen op deze manier een duidelijk statement te maken.

Het is niet gek dat vissers op deze manier in actie komen. De klimaatrebellen van Greenpeace weten dondersgoed dat het levensgevaarlijk is om grote keien in de zee te dumpen. De vissersnetten kunnen deze keien vangen waardoor kleine boten zelfs kunnen kapzeilen.

Het is van de vissers een ludieke manier om Greenpeace terug te pakken op deze manier.