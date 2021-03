Maurice de Hond kegelt bangmakerij RIVM omver: ‘Precies zoals ik verwachtte, ze misbruiken het reproductiegetal!’

Wat Maurice de Hond betreft lijkt het RIVM nu echt volledig door de mand te zijn gevallen. De Hond stelde dat een hogere reproductiefactor zou worden gemeld, maar dat dit een vertekend beeld zou geven, vanwege de sterke stijging van het aantal tests dat is afgenomen. “Iedereen die dit cijfer straks serieus gaat gebruiken is bezig ons te misleiden”, zei hij vanochtend. En wát doet het RIVM? Ja hoor!

Het is dinsdag, dus weer tijd voor de Covid-weekcijfers van het RIVM. Ditmaal kwam het rijksinstituut met een reproductiewaarde (of R) van 1,14 aanzetten (wat betekent dat elke 100 Nederlanders met corona weer 114 anderen besmetten). De Hond vindt dat we daar niet teveel in moeten lezen:

“De reproductiefactor van ca. 1,10 waarmee het RIVM vanmiddag komt is van de winterdag 12 februari. Komt door de sterke stijging van het aantal testen in de lenteweek erna. Iedereen die dit cijfer straks serieus gaat gebruiken is bezig ons te misleiden.”

“Te gênant voor woorden,” zegt hij dan ook als reactie op het RIVM-bericht waarin de R op 1,14 wordt gezet. “Misbruik,” aldus De Hond: “En ja hoor. Het weekverslag van het RIVM was precies zoals ik vanmorgen verwachtte.”

Waar De Hond op inhaakt, en op zichzelf ook belachelijk is, is dat het RIVM zich zo compleet doodstaart op dat reproductiegetal en de context eigenlijk compleet uit het oog is verloren. Namelijk: er is wel tot 20% meer getest.

En kijken we naar waar het écht om gaat, namelijk de ziekenhuisopnames (gelijk gebleven) en de sterfgevallen, dan gaat het juist de goeie kant uit: “Het aantal sterfgevallen (…) in de afgelopen zeven dagen, ging van 262 naar 177. Bij 75-plussers, (…) daalde het aantal van 218 naar 136. (…) Het totaal aantal gemelde sterfgevallen daalde van 418 naar 309, een deel daarvan heeft betrekking op mensen die langer dan een week geleden overleden.”

Het komt er dus eigenlijk op neer dat: de vaccins effect beginnen te hebben; er veel minder ouderen positief zijn getest, en: er veel minder sterfgevallen worden geregistreerd.

Toch noemt het RIVM de vooruitzichten “niet goed”, want het reproductiegetal staat boven de 1. Flauwekul, en statistische bangmakerij. Of zoals Maurice de Hond het omschrijft: regelrechte misleiding.