Meedogenloze Fajah Lourens: ‘Televisiewereld zaait corona-angst, maar ’s avonds houden ze stiekem borrels!’

Afvalgoeroe Fajah Lourens, zelf een bekende binnen de media, heeft een mening over de hypocrisie over corona in de geschreven en televisie-media. Voor haar Instagram-pagina duikelde ze een video op die voor haar het één en ander bewijst. En onthult ze: ‘Ik werk zelf met media en de programma’s die angstzaaien tijdens hun live uitzendingen ‒ ze hebben ’s avonds stiekem gewoon borrels.’

Fajah Lourens heeft haar genoeg van. Op haar Instagramprofiel deelde ze gisteren een filmpje van presentator Boris Lange waarop is te zien hoe op het Leidseplein in Amsterdam enkele mensen figureren voor een foto in beschermende pakken. De foto is volgens de werkzame fotojournalisten bedoeld voor de krant, maar ze vertellen niet welke. Wat voor artikel de foto moest begeleiden, is ook niet duidelijk.

Lourens ziet er echter een moedwillige poging in om Nederland zo bang mogelijk te maken voor corona. Op Instagram schrijft de auteur van Killerbody dieet: ‘Dit gebeurt er dus. Zo wordt er angst gecreëerd door de media.’ Het model ziet er een groter verhaal in:



“Ik werk zelf met media en de programma’s die angstzaaien tijdens hun live uitzendingen hebben savonds stiekem gewoon borrels. Als je om je heen kijkt is er niemand die zich aan de regels houd. Mondkapjes worden voor de vorm opgezet, snel even afstand voor de foto. Ondertussen gaan de illegale feesten en thuis dinners gewoon door. Het feit dat er tijd is om zo een foto te maken zegt genoeg over de echte nood situatie. Een brandweer heeft echt geen tijd te poseren als er brand geblust moet worden.”

De schrijfster van dieetboeken gaat verder over de politiek, en roept burgers op hun “vrijheid” terug te stemmen op 17 maart:

“Wij moeten testen voor elk TV optreden maar meneer Oprutten kan gewoon overal aanschuiven zonder dat hij ooit is getest en geeft openlijk op tv aan dat testen zonder klachten onzin is. Waarom moeten kleine kinderen dan op sommige scholen nu getest worden voordat ze naar school mogen? Het is tijd om wakker te worden en ik zie godzijdank dat steeds meer mensen dat doen. Stem voor je vrijheid op 17e en nog even een ding. Ik ontken geen corona ik heb het net zelf voor de 3e keer gehad de laatste keer was best vervelend met ademhalen maar de overige twee keer was ik alleen moe. Mijn dochter heeft het gehad en mn nichtje ook. Daarnaast ken ik zes mensen die zijn overleden.”

Een flinke veeg uit de pan dus van iemand die zelf benadrukt een aantal keer Covid te hebben gehad en het virus niet lijkt te willen bagatelliseren. Die kan premier “Oprutten” dus fijn in zijn zak steken!