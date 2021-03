Megalomane Sylvana Simons: ‘Ik ben een rolmodel. Ik luid een nieuw tijdperk in’

Voor Sylvana Simons draait het leven vooral om… Sylvana Simons. Dat wisten we al, maar het is toch wel leuk dat ze dat even bevestigt in officiële statements nu ze zeker weten dat ze in de Tweede Kamer komt. Want, zegt mevrouw, zij is een “rolmodel” voor anderen. En zij luidt een “nieuw tijdperk” in.

Ik heb als politica vertrouwen gekregen van mensen en dat vertrouwen mag ik zeker niet beschamen. Het emotioneert me ook wel. Ik ben voor die mensen een zichtbaar rolmodel, ik luid een nieuw tijdperk in, waarin zij zichzelf voor het eerst vertegenwoordigd zien.”#KomBIJ1 [2/2] pic.twitter.com/6tKAZirxhl — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) March 21, 2021

Gossiedorie zeg, eigenlijk is aanstaand BIJ1-Kamerlid Sylvana Simons gewoon onze eigen Nelson Mandela, hè?!

“Ik denk zeker niet licht over de verantwoordelijkheid die ik heb,” aldus mevrouw Simons gisteravond op social media. “Ik heb als politica vertrouwen gekregen van mensen en dat vertrouwen mag ik zeker niet beschamen.” Nou, slecht nieuws, dat vertrouwen heb je direct al beschaamd. Daar kun je niet zoveel aan doen, hoor, want jij bent nu eenmaal jij. En dat houdt in dat je het vertrouwen van wie dan ook automatisch beschaamt. Net zoals je automatisch ademhaalt.

Hoe dan ook, mevrouw gaat verder, want het echt megalomane deel moet nog komen: “Het emotioneert me ook wel,” zegt ze. “Ik ben voor die mensen een zichtbaar rolmodel, ik luid een nieuw tijdperk in, waarin zij zichzelf voor het eerst vertegenwoordigd zien.”

Wat. Is. Dit. Voor. Gekkigheid. Zeg.

Ten eerste, er zijn al vaker “zwarte” volksvertegenwoordigers geweest. Sylvana is niet de eerste parlementariër van kleur in ons land. “Die mensen” konden zich dus al veel eerder “vertegenwoordigd” zien. Of zijn we Ayaan Hirsi Ali alweer vergeten?

Maar wacht, wat is dat eigenlijk voor gekkigheid dat zwarte mensen zich alleen vertegenwoordigd kunnen voelen door een zwarte volksvertegenwoordiger? Dit is puur racisme. Een normaal mens voelt zich vertegenwoordigd door een volksvertegenwoordiger met dezelfde ideeën. Maar nee, bij Sylvana hangt alles af van iemands huidskleur. Het is eigenlijk gewoon ránzig.

Uit alles dampt een geur van stuitende arrogantie. Sylvana vindt zichzelf een rolmodel. Ze luidt zelfs een nieuw tijdperk in. Toe maar! En dan noemden ze Donald Trump een narcist. Tjongejonge, zelfs die zei dit soort dingen niet over zichzelf. Wat een pleefiguur is dit mens zeg!