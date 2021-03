Nationale Ombudsman haalt uit naar gewetenloos kabinet over toeslagenaffaire: ‘We waarschuwden al jaren, maar werden niet gehoord!’

Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman, is niet te spreken over het afgelopen kabinet. Al in 2017 waarschuwde hij voor grote problemen, maar zijn waarschuwingen werden niet gehoord. De loze beloftes van Rutte en consorten stellen weinig voor. Het is namelijk tijd voor een grote schoonmaak, zowel de Tweede Kamer als de kabinetsleden moeten kritisch kijken naar zichzelf.

Er werd al vroeg genoeg gewaarschuwd voor grote problemen. Van Zutphen ontving begin 2016 de eerste melding over problemen met kinderopvangtoeslagen. Zijn advies was om een klacht in te dienen, maandenlang kregen de ouders echter niks te horen. De bewindslieden deden helemaal niks met de klachten. De klachtbrieven waren in een lade beland van Eric Wiebes, zo zegt Van Zutphen tegen NU.nl:

“Ik had bij hem langs moeten gaan. Zijn ambtenaren geven het wel aan hem, dacht ik, maar ik was te goed van vertrouwen. Daar had ik ook naartoe moeten gaan.”

De ombudsman zal de komende regeringsperiode het kabinet veel nauwer in de gaten houden. En dat is maar goed ook, zoals we gezien hebben met de Rutte-doctrine zal alles binnenskamers blijven als men niet uitkijkt. Het vertrouwen in de overheid is al laag op dit moment, en daar zal men hard aan moeten werken om dat te kunnen verbeteren.

Toch blijft het opmerkelijk dat de betrokken bewindslieden gewoon hun prominente posities behouden. Er was immers ruim van te voren al gewaarschuwd maar niemand deed er iets mee. Toch blijven Rutte en Hoekstra vrolijk aan als lijsttrekker. Op deze manier wordt het moeilijk om schoon schip te maken.