Nederland klooit maar wat aan: verschillende GGD’s stoppen met bron- en contactonderzoek door vele besmettingen

De Nederlandse overheid blijkt nog steeds volstrekt incompetent als het op coronabeleid aankomt. Meerdere GGD’s hebben aangegeven te zijn gestopt met het bron- en contactonderzoek, omdat er simpelweg teveel besmettingen zijn. Maar koepelorganisatie GGD-GHOR wil niet vertellen om welke regio’s het gaat. Dat meldt RTL Nieuws.

De GGD’s hebben de boel weer eens niet op orde. Ze hebben maanden gehad om voldoende capaciteit te regelen, zodat er voldoende getest kon worden én dat er bron- en contactonderzoek kon plaatsvinden. Maar ja, daar heb je mensen voor nodig en dat kost weer geld. Dus wat doe je dan? Gewoon stoppen en vooral niet vertellen wáár het virus de spuigaten uitloopt. Want stel je toch eens voor dat mensen in die regio’s extra voorzichtig gaan doen en zo wellicht het virus een beetje terug weten te dringen! Dat moeten we niet hebben natuurlijk.

“”Er zijn inderdaad verschillende regio’s waar het aan de orde is, waar bron- en contactonderzoek is afgeschaald”, zegt een woordvoerder. “Zodra het aantal positieve testen enorm stijgt, gaan we over op risicogestuurd bron- en contactonderzoek.” Dat betekent dat contacten van de positief geteste persoon niet meer worden gebeld door de GGD. Een positief getest persoon kan dat dan zelf doen.”

“Risicogestuurd bron- en contactonderzoek” staat dus voor ‘zoek het zelf maar uit’. Bij de GGD hebben ze kennelijk nul komma nul vertrouwen in de bevolking en zijn ze vooral bezig om hun eigen falen te maskeren.