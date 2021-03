Nepotisme in Nederland? Door minister Ollongren ingehuurd bedrijf blijkt ook donateur van D66-campagne te zijn

Het bedrijf HackDefense werd door minister Kajsa Ollongren ingehuurd om voor de Kiesraad verkiezingssoftware te auditen. De overheid maakte ook de giftenlijst van politieke partijen openbaar. Op die lijst vinden we Mark Koek terug, die geld heeft gedoneerd aan D66, die tevens eigenaar is van HackDefense. Hebben we hier te maken met onze eigen poldernepotisme?

Dit is nog eens opvallend nieuws; Mark Koek, directeur van HackDefense was ineens te vinden op de giftenlijst. Als donateur voor D66. Terwijl zijn bedrijf door D66’er Ollongren was ingehuurd om een klus te doen voor de Kiesraad.

Maar wat is hier nu aan de hand. Heeft Ollongren iemand uit haar eigen gelederen een mooie klus bezorgd? Daar lijkt het anders wel op. Naast dat Koek donateur is, die een vrij gulle gift heeft gedaan, is hij ook nog eens actief voor D66-Leiden. Waar hij de rol van vertrouwenspersoon op zich neemt. Dit is natuurlijk wel heel verdacht.

Forum voor Democratie heeft hierover al vragen gesteld, want is hier sprake geweest van een vriendendienst?

Hopelijk krijgt Nederland hier snel een antwoord op, want dit zaakje stinkt natuurlijk aan alle kanten. Op deze manier heeft het alle schijn van een vriendendienst die Ollongren leverde door HackDefense in te huren. Een bedrijf dat toevallig geleid wordt door een D66’er, en daarnaast ook nog een donateur in verkiezingstijd.