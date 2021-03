Oeps! 7 Duitsers met bloedproppen in hersenen – en 3 overleden – na AstraZeneca-vaccin: “Verband niet onplausibel!”

Hoewel we in Nederland nog te horen krijgen van minister Hugo de Jonge dat het vaccin van AstraZeneca hartstikke gezond is beginnen steeds meer mensen in het buitenland daar aan te twijfelen. De Duitse geneesmiddelenautoriteit PEI, bijvoorbeeld. Die stelt dat het “niet onplausibel” is dat er een verband bestaat tussen zeven gevallen van bloedproppen in de hersenen van gevaccineerden, en het vaccin. Oepsie!

Vreselijk nieuws uit Duitsland. Zes vrouwen en één man hebben daar kort na inenting met het vaccin van AstraZeneca namelijk bloedproppen in de hersenen en een tekort aan bloedplaatjes gekregen. Drie van de zeven individuen overleden zelfs aan de gevolgen ervan. En voor iemand iets roept over dat ze vast heel oud waren: neen. Ze waren tussen de 20 en de 50 jaar.

Dat is extra zuur omdat die groep natuurlijk veel minder last heeft van het coronavirus dan, zeg, 80-plussers.

De individuen ontwikkelden deze problemen tussen vier en zestien dagen na ingeënt te zijn volgens de Duitse geneesmiddelenautoriteit PEI. Aangezien 1,5 miljoen tot 1,6 miljoen mensen ondertussen gevaccineerd zijn bij onze oosterburen had er volgens de PEI slechts één geval van trombose bij moeten zitten. Aangezien we het over het zevenvoudige aantal hebben concludeert de geneesmiddelenautoriteit dan ook dat een verband met het vaccin “niet onplausibel” is.

Even voor de duidelijkheid, met name voor Hugo de Jonge als hij meeleest: dit komt dus niet van iemand die hij graag kan en wil wegzetten als een “wappie.” Dit is de Duitse geneesmiddelenautoriteit die impliceert dat er wel degelijk een kans is dat er een link is tussen deze serieuze gevallen ‒ waaronder drie sterftegevallen! ‒ en het vaccin. Wie weet, misschien niet. Maar ze sluiten het dus allesbehalve uit.