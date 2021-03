Omtzigt pakt ‘beloftemaker’ Rutte aan: ‘Wat krijgen we als we op de VVD stemmen, en houden zij zich eraan na de verkiezingen?’

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt was vandaag te gast bij Harry Mens waar hij kritiek uitte op praatjesmaker Rutte. Premier Rutte zegt met alle partijen om de tafel te willen, maar wat Omtzigt nu wil weten is waar de VVD-leider zelf voor staat. Daar blijft de premier heel schimmig over. Dit zagen we bij de vorige kabinetsformatie ook al, aldus Omtzigt.

Rutte wil graag met alle partijen om de tafel.

Hij doet geen beloftes.

Vorige keer bleek na de verkiezing dat hij de dividendbelasting wilde afschaffen.

Wat is dus de VVD inzet? Horen we die na de verkiezingen? pic.twitter.com/KlaYr1Uf5K — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) March 14, 2021

Pieter Omtzigt wil nu wel eens weten wat de echte bedoelingen zijn van demissionair premier Rutte. Hij maakt geen beloftes en wil met alle partijen aan tafel; wat is zijn inzet? Tegen Harry Mens zei hij het volgende:

“Alleen ik heb in het filmpje wel gemist, wat de inbreng van de VVD is. Hij praat daar alsof hij premier is en dat is hij op dit moment. Kijk vorige keer, bij de vorige formatie kwam die dividendbelasting. Die hoorden wij pas na de verkiezingen. Dus kennelijk heeft de VVD wel een inzet, en gelukkig maar zou ik zeggen, maar ik weet niet welke. Rutte zegt: we moeten met z’n allen bij elkaar gaan zitten, maar dan wil ik graag weten: als je op de VVD stemt, is dit wat je krijgt.”

CDA’er Omtzigt kaart terecht de visieloze houding van Rutte aan. Want waar staat Rutte nu precies voor? Het blijft zoals gewoonlijk onduidelijk wat een stem op Rutte betekent. Zo vlak voor de Kamerverkiezingen mag Rutte nu wel eens gaan uitleggen wat zijn inzet is. Het blijft een vaag schimmenspel zo met de premier. PVV-leider Geert Wilders kaartte het eerder ook al; Rutte is vrij inhoudsloos en vaart met vele gunstige winden mee. De kiezer moet zich hier bewust van zijn.