Oppositiepartijen niet tevreden met verklaring opgestapte verkenners: ‘belangrijkste vragen blijven onbeantwoord’

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn absoluut niet tevreden over de verklaring die de opgestapte verkenners Ollongren en Jorritsma hebben gegeven over de ‘Omtzigt-notitie’. De belangrijkste vragen blijven namelijk onbeantwoord: waarom werd er gesproken over een gekozen Kamerlid, en door wie? Via de NOS.

Oud-verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) boden hun excuses aan voor de notities, waarin stond dat CDA-Kamerlid Omtzigt een “functie elders” moest krijgen. Daarbij namen zij de volledige verantwoordelijkheid, waardoor het nu lijkt alsof deze twee dames ook samen op het idee zijn gekomen om Kamerlid Pieter Omtzigt eruit te willen knikkeren, door hem ‘weg te promoveren’. Dat is volstrekt ongeloofwaardig, zo vinden ook diverse Kamerleden:

SP-leider Lilian Marijnissen lijkt ook niet helemaal te geloven dat dit idee uit de koker van Ollongren en Jorritsma zelf is gekomen. In hun verklaring doen ze namelijk alsof ze zomaar op dat idee zijn gekomen (en alleen voor Omtzigt!).

PVV-leider Geert Wilders laat het achterhalen van de waarheid over aan andere Kamerleden en richt zich volledig op wat deze verklaring precies betekent voor de geloofwaardigheid van Ollongren: die is compleet weg!

PvdA-fractievoorzitter Lilian Ploumen stipt nog een ander punt aan, namelijk het feit dat de oud-verkenners een tegenstrijdige verklaring geven. De nieuwe verkenners (Van Ark (VVD) en Koolmees (D66)) vertelden namelijk dat zij van Ollongren en Jorritsma te horen kregen dat ze hun notitie hadden gebaseerd op berichten in de media.

De beide dames maken het op deze manier alleen maar moeilijker voor zichzelf. Door de onvolledigheid van hun verhaal, terwijl ze overduidelijk wel de indruk willen wekken dat ze een volledig verhaal vertellen, wordt de boel alleen maar verder opgeblazen. Ze lijken te liegen en te draaien, een soort paniekvoetbal. Niet zo gek dus dat steeds meer mensen beginnen te denken dat ze iemand de hand boven het hoofd proberen te houden.