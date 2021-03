Pak ‘m! Groep klagers wil Pietentrapper Akwasi alsnog voor de rechter: ‘De Blokkeerfriezen werden wél vervolgd!’

Zojuist heeft een groep van twintig klagers bij het Gerechtshof van Amsterdam gepleit voor het alsnog vervolgen van de kansenparel Akwasi. Zij vinden het namelijk onbegrijpelijk dat iemand die tot geweld oproept niet wordt vervolgd terwijl de zogeheten blokkeerfriezen wel werden vervolgd én veroordeeld.



Volgens de advocaat van een groep van twintig Nederlanders, Richard van der Weide, is er sprake van rechtsongelijkheid. Door enerzijds wel de Blokkeerfriezen te vervolgen maar niet Akwasi lijkt er een vorm van politieke bevooroordeeldheid te zijn, zo werd er suggereerd. In de rechtbank maakte de groep klagers duidelijk dat ze zelf geschokt waren door de boodschap van Akwasi. Ze zagen de oproep van Akwasi om Zwarte Piet, die naar zijn “hoerenmoeder” moest gaan en diende te worden “getrapt,” als een behoorlijke bedreiging.

Nog erger vonden ze het om te zien dat hij niet werd vervolgd, terwijl soortgelijke gevallen wél werden vervolgd. Van der Weide zegt tegen de Telegraaf ook dat het raar is dat Akwasi niet is vervolgd. De Blokkeerfriezen boden wel hun excuses aan maar bij Akwasi ontbreekt elk spoor hier van:

“Jenny Douwes verwijderde bovendien de oproep na aandringen van de politie. Akwasi kwam alleen pro forma terug op zijn uitspraak dat hij zwarte Piet ,,hoogstpersoonlijk op zijn gezicht zal trappen” om aan vervolging te ontkomen. Maar hij liet de tekst van de negen minuten durende monoloog op de Dam en allerlei andere agressieve teksten over zwarte Piet op social media staan.”

Het meest tragische van dit alles is nog wel dat Akwasi erna min of meer op het schild werd gehesen. Ondanks dat veel mensen de ‘toon’ heftig vonden, konden ze de emotie erachter wel waarderen. Zijn aspirant-omroep ZWART had ook in no-time de 50.000 leden binnengehaald. Akwasi lijkt dus te profiteren van zijn rebelse status, dus dat hij niet is vervolgd is dan ook voor velen onbegrijpelijk.

Want waar ligt dan wel de grens in dit land? Advocaat Van der Weide noemt hem ook terecht een “recidivist” omdat hij al ruim tien jaar een openlijke hetze voert tegen Zwarte Piet. Het Damincident was zeker niet de eerste keer dat Akwasi de grens over ging, noch overigens de laatste. De gestolen laptops vand e EO kunnen we ons allemaal nog wel herinneren, vermoed ik. Ook hiervoor werd hij niet vervolgd. Dus op deze manier acht Akwasi zichzelf onschendbaar.

Eén of meerdere vervolgingen van de rapper die Zwarte Piet in elkaar wilde trappen zouden zeker terecht zijn. Laten we dus hopen dat Van der Weide zijn punt luid en duidelijk over het voetlicht heeft gebracht bij het Gerechtshof, en die over een paar weken alsnóg gebiedt om Akwasi in het strafbankje te plaatsen. Want eerlijk is eerlijk: na zoveel gewelddadige taal hoort hij daar nu eenmaal thuis. Punt uit.