Partijen doen oproep aan Halsema om toename jeugdgeweld tegen te gaan: linkse meerderheid wil hier niks van weten

Amsterdamse oppositiepartijen zijn geschrokken van het nieuws over de toename van het jeugdgeweld in Amsterdam. Zij roepen de driehoek op om actie te ondernemen. Ze willen zo snel mogelijk starten met preventief fouilleren om de excessieve stijging van geweldsmisdrijven tegen te gaan. Een linkse meerderheid is mordicus tegen preventief fouilleren.

Uit recent verschenen cijfers in de Telegraaf blijkt dat het aantal geweldsmisdrijven door jongeren explosief is toegenomen in Amsterdam. Al langer roepen kritische oppositie partijen dat er preventief moet worden gefouilleerd. In Rotterdam werpt dit z’n vruchten af. Maar tot op heden weigert de progressieve meerderheid dit, zelfs na het schokkende nieuws van eerder vandaag.

Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat weten dat ze graag eerder een proef hadden willen doen met preventief fouilleren, maar dat dit niet kon door de coronacrisis. Wel benadrukt ze, zoals de linkse meerderheid ook denkt in de stad, dat het geen wondermiddel is.

De Amsterdamse VVD dringt er nogmaals op aan om sneller actie te ondernemen:

„Wij hebben al talloze malen aan de bel getrokken en dringen al jaren aan op preventief fouilleren. Het is goed dat de burgemeester eerste stappen in die richting heeft gezet. Maar deze cijfers laten maar weer eens zien dat het echt veel en veel sneller moet. Preventief fouilleren moet nu echt ingevoerd worden. Er mag niets onbenut laten in de strijd tegen geweld onder onze jongeren.”

D66 heeft in Amsterdam minder haast met dit plan, zij willen opnieuw inzetten op jongerenwerk. CDA’er Diederik Boomsma vindt dit onverantwoord:

„Hier is sprake van een wapenwedloop onder Amsterdamse jongeren met gruwelijke consequenties, en die moet worden gestopt en doorbroken. Je moet dus nu zo snel mogelijk beginnen met controles. Dat D66 en GL preventief fouilleren blijven tegenhouden is simpelweg onverantwoordelijk. Het getuigt van wantrouwen jegens de politie, wantrouwen jegens Amsterdammers die volgens hun dus niet zouden kunnen begrijpen waarom dit nodig is, en een totaal gebrek aan realiteitszin.”

Het blijft opmerkelijk dat progressieve partijen zo fel tegen preventief fouilleren zijn. Al geruime tijd probeert Amsterdam van alles om de geweldsmisdrijven tegen te gaan. Dit zonder al te veel succes, het stijgt zelfs alleen maar. Als progressieve partij heb je dan toch echt flinke plaat voor je hoofd als je dan nog steeds niet wil erkennen dat preventief fouilleren misschien wel zou kunnen helpen. Ze blijven hun hoofd in het zand steken.