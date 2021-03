Peiling De Hond: Lijst Omtzigt 23 zetels, CDA weggevaagd

De meeste partijen moeten de verkiezingsuitslag nog volop analyseren en verwerken, maar voor het CDA incasseert nu al de ene na de andere klap. Uit de peiling van Maurice de Hond blijkt maar weer eens hoe mateloos populair Pieter Omtzigt is. Mocht Omtzigt met zijn eigen lijst hebben meegedaan aan de Kamerverkiezingen dan had hij een monsteroverwinning geboekt en was het CDA weggevaagd!

Het formatieproces is nu al in de soep gelopen; mede doordat de partijtop van het CDA een fluistercampagne is begonnen tegen Omtzigt én andere politieke leiders ook volop aan het roddelen zijn over de ‘toekomst’ van het CDA-lid. Het effect hiervan is volgens Maurice de Hond goed zichtbaar: Omtzigts populariteit is alleen maar gestegen.

Vandaar dat De Hond de hypothetische vraag voorlegde aan zijn ondervraagden wat ze zouden stemmen als Omtzigt met zijn eigen partij zou hebben meegedaan. Het zou ons politieke landschap flink hebben doen veranderen:

Vrijwel alle partijen zouden een zetel of zelfs meerdere zetels verliezen. De grootste klappen zouden vallen bij het CDA. Maar het laat goed zien dat Omtzigt zowel door linkse als rechtse kiezers op handen wordt gedragen. Ook laat het zien dat de partijtop van het CDA een grove inschattingsfout heeft gemaakt door Omtzigt zo te behandelen en letterlijk ziek te pesten.

Het CDA had met Omtzigt goud in handen maar heeft haar eigen ruiten in gegooid door Omtzigt op een schandalige manier te behandelen. Ze betalen er uiteindelijk zelf de rekening voor.