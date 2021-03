Peiling EenVandaag: faalhaas Hugo de Jonge, kom nooit meer terug als zorgminister! Tijd voor nieuw bewindspersoon!

Uit een nieuwe peiling van EenVandaag onder 25.000 leden van het eigen opiniepanel blijkt dat de grootste groep kiezers vindt dat Hugo de Jonge niet mag terugkeren als minister van Volksgezondheid. Hilarisch genoeg spint EenVandaag dat vervolgens op zo’n manier dat je als lezer denkt: oh, dus mensen willen dat hij wél doorgaat?

De uitslag van de nieuwe peiling van EenVandaag over het ministerschap van Hugo de Jonge (CDA) is helder: 46% van de gevraagden eist dat De Jonge niet doorgaat als minister van Volksgezondheid. De redenering van de mensen is dat hij er een enorme puinhoop van heeft gemaakt als minister. Met name het vaccinatiebeleid laat nogal te wensen over. Daarnaast vinden deze mensen, de grootste groep ondervraagden, dat hij heel positief popiejopie overkomt terwijl er van alles misgaat… En, voegen ze daar nog even aan toe, het is trouwens ook helemaal niet aan een partij die zoveel zetels verloren heeft om zo’n belangrijke functie te vervullen.

Aan de andere kant vindt 42% dat hij wél door kan. Hilarisch genoeg kan De Jonge vooral op steun rekenen onder VVD-kiezers: 75% van de nepliberalen vindt dat hij best door mag gaan. Dit onder het motto dat een ander het vast niet beter had gedaan. Dit is wat VVD-kiezers steeds weer zeggen, ook over Mark Rutte. Het is doodvermoeiend, maar ook duidelijk: VVD’ers hebben de hoop op goed leiderschap opgegeven. En ja, daar vaart een man als De Jonge natuurlijk wel bij. Onder CDA-kiezers is dat percentage trouwens 63%.

De laatste groep is die van de neutralen/weet niet: 12%.

Als je dit leest denk je bij jezelf: het nieuws is dus dat de grootste groep hem weg wil hebben. Dat is al helemaal opvallend omdat uit onderzoek na onderzoek blijkt dat Mark Rutte als premier juist wél op steun van de meerderheid kan rekenen. Maar voor De Jonge geldt dat dus niet.

Nou, volgens EenVandaag is dat helemaal niet hét nieuws van de peiling. Want de nepjournalisten proberen het zo te spinnen dat je als lezer bij jezelf denkt: ‘Goh, blijkbaar is hij best populair en kan hij dus prima door!’ De titel alleen al:

Hugo de Jonge mag minister van zorg blijven, vinden 4 op de 10 kiezers: ‘Dit is niet het moment om te wisselen’

Vervolgens krijgen we verschillende paragrafen waarin mensen die De Jonge nog steunen mogen uitleggen waarom ze dat doen. Iets met dat hij zo “hard” werkt. En ook dat er geen “beter alternatief” zou zijn. Blijkbaar denken VVD-kiezers en ook CDA-kiezers dat er in Nederland alleen maar klungels rondlopen die niets kunnen. En tja, dan kun je het net zo doen met de faalhaas die je al kent.

Maar goed, dat is dus wel een minderheid die daar zo over denkt. Als je het artikel leest zou je bezweren dat het een meerderheid is van tweederde, maar dat is dus niet het geval.

Het moge duidelijk zijn waar EenVandaag mee bezig is: de mensen bespelen zodat De Jonge inderdaad kan terugkeren als minister. Het is één groot PR-artikel. Zielig gewoon, maar gelukkig prikken wij daar zó doorheen! Zeg het dus hardop. Dus Hugo, een meerderheid van Nederland wil dat je vertrekt. Doe dat dan ook! Dat je van je wachtgeld maar een paar mooie, dure nieuwe clownsschoenen mag kopen – het is je gegund!