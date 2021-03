Peilingen! Wopke-effect ebt langzaam weg: CDA verliest 2 zetels

Uit de nieuwste zetelpeiling van EenVandaag, de eerste die na het RTL-debat is gehouden, blijkt dat het Wopke-effect niet langer iets positiefs betekent voor het CDA. De partij verliest namelijk twee zetels en komt nu uit op 18 zetels.

Waar het CDA enkele weken geleden nog bezig leek te zijn met een opmars, is dat nu behoorlijk aan het omdraaien. Op de website van EenVandaag zeggen ze er het volgende over:

“Het beeld dat mensen hebben van CDA-leider Wopke Hoekstra wordt iets negatiever. Mensen vinden dat hij als minister van Financiën medeverantwoordelijk is voor de coronamaatregelen en de toeslagenaffaire, wat hem niet door iedereen in dank wordt afgenomen. Ook het schaatsincident in Thialf wordt hem door sommigen verweten.”

Op het eerste gezicht lijkt er weinig spannends te melden over de peilingen. De VVD blijft op 38 zetels staan, GroenLinks zwalkt nog steeds tussen de 11 en de 14 zetels (momenteel 13) en D66 verliest er dit keer één en staat nu op 14 zetels. Ook de PVV verliest een zetel en staat nu op 21.

Volgens EenVandaag is er wel veel twijfel over de stemkeuze die iedereen heeft ingevuld. Slechts de helft (48 procent) zegt zeker te zijn van zijn of haar stemkeuze en de andere helft geeft aan toch nog enige twijfel te hebben. Dus ondanks het feit dat de peilingen van afgelopen tijd een redelijk stabiel beeld geven, kan er dus nog van alles gebeuren!