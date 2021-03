Pijnlijk voor klimaatdrammers: 48 windmolens en 1070 ha zonnepanelen nog stééds niet genoeg energie voor hele regio

In Twente staan over negen jaar minstens 48 windturbines, 688 hectare aan zonneweides, 382 hectare aan zonnepanelen op daken en 12 dorpsprojecten met wind of zon, waarmee duurzame stroom wordt opgewekt. Hartstikke leuk, ware het niet voor het feit dat dit slechts de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in die regio dekt.

De energie uit wind en zon moet volgens de Twentse Regionale Energiestrategie (RES) in 2030 1,5 TWh aan stroom opleveren. De stuurgroep van wethouders die de RES heeft laten opstellen, noemt dit ‘een pittige opgave’. Eentje die slechts de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in Twente dekt. Dat meldt Tubantia:

“Dat maakt de plannen nóg pittiger, want dat betekent nóg meer windmolens. Komt bij dat wat de gemeenten nu aanbieden, nog geen 1,5 TWh is. Er moet nog 142 GWh bij, wat overeenkomt met circa 14 windturbines van 3 MW. En daarmee is Twente er nog niet, want er is een óveraanbod van 30% nodig, omdat dit het percentage plannen is dat afvalt in de realisatiefase.”

In totaal zouden er binnen een decennium dus 48 windmolens op het Twentse platteland moeten prijken, en ook nog eens meer dan duizend hectare aan zonnepanelen op zowel daken als in weides. Een gigantische hoeveelheid glas en staal, maar is het al genoeg? Nee! En zo komen we er met z’n allen dus steeds meer achter wat voor een idioot beleid die hele energietransitie eigenlijk is.

De lokale bevolking heeft er al weinig zin in om het landschap verpest te zien worden door zonnepanelen, laat staan door enorme joekels van windmolens. ‘Gelukkig’ erkennen de wethouders nu wel dat zonne-energie maken duurder is per kWh dan windmolens, dus wat stellen ze dan voor? Meer windturbines! En als die af zijn gaan we voor nóg eens 30 procent méér windmolens. Zin in!

Laten we de hele omgeving inderdaad lekker verpesten met zonneweides en nog meer windmolens. Gewoon in of rondom natuurgebieden, want veel meer opties heb je in Twente niet. Dan doen we met z’n allen lekker alsof we nog enigszins op de centjes hebben gelet door juist te kiezen voor windmolens, maar onder de streep kost het alleen maar heel veel geld en levert het nauwelijks iets op. Maar een partij groen dat we zijn met z’n allen.

Belachelijk!