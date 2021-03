Prognose ANP: FVD grote winnaar met 8 zetels! Ook VVD, D66, JA21, Volt én BBB slaan hard toe

Het ANP heeft een voorlopig prognose gemaakt van de zetelverdeling in de nieuwe Tweede Kamer die over anderhalve week geïnstalleerd wordt. En wat blijkt? Forum voor Democratie is dé grote winnaar met acht zetels in totaal. Dat zijn er zes zetels meer dan in 2017. Ook D66 (+5), JA21 (+4), Volt (+3) en de VVD (+3) hebben flink gewonnen en kunnen terugkijken op een geslaagde verkiezingscampagne.

Bij FVD kunnen ze na vannacht meer dan opgelucht ademhalen. Zoals ik van tevoren schreef zou alles dat meer dan zes zetels in totaal opleverde een fantastisch resultaat zijn. Nou, die zes kwamen er… en vervolgens kwamen er nog eens twee extra bij. Hierdoor komen ook Freek Jansen en Pepijn van Houwelingen in de Tweede Kamer. Dat zijn twee geweldenaars met veel kennis van zaken, dus daar gaan we de komende maanden en jaren nog van genieten.

Natuurlijk was het ook feest bij D66. De exit polls gaven aan dat de Nederlandse nepDemocraten dé grote winnaars zouden zijn, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Maar ze wonnen wel. En flink ook. Vijf zetels erbij voor de partij geleid door de elitaire snob Sigrid Kaag. Geen geringe prestatie… tot je beseft dat zij continu gepromoot werd door de NPO en de rest van het mediakartel. Opeens wordt het dan toch veel minder indrukwekkend allemaal.

Indoctrinatie en propaganda werken nu eenmaal. Zoveel is duidelijk geworden.

Want ja, ook de VVD won weer eens. De partij heeft met Mark Rutte de afgelopen elf jaar een vreselijk afbraakbeleid gevoerd. Denk aan de toeslagenaffaire en het gebrek aan steun voor Groningers wiens woningen beschadigd zijn door gasaardbevingen. Blijkbaar maakt het centrumkiezers – mensen zonder principes die vooral willen voortkabbelen – allemaal niets uit. Rutte kan het land in de fik zetten en nog zullen ze op hem stemmen. Plus drie voor VVD, 36 zetels in totaal.

En dan zijn er nog de twee andere nieuwkomers. JA21 heeft het heel behoorlijk gedaan. Vier zetels voor deze nieuwe partij van, voor en door in je rug stekende Judassen. Net als D66 hebben ook zij dat vooral gedaan met gratis steun van het mediakartel, dat JA21 continu pushte als zogenaamd “fatsoenlijk” alternatief voor FVD. Volstrekt belachelijk natuurlijk, maar goed, het heeft wel gewerkt. JA21 komt erin met meer zetels dan de peilers van tevoren aangaven.

En dan is Volt er nog. De eurofiele aristocraten van het ergste soort komen de Tweede Kamer binnen met maar liefst drie zetels. Dat hebben ze eerst en vooral gedaan door hun internationale steun. Tot voor kort had niemand in Nederland van deze partij gehoord, maar er gaat feitelijk een Europese partij achter schuil; eentje die zich gesteund weet door invloedrijke en rijke eurofiele megalomanen.

Voor alle andere partijen was gisteren een teleurstelling. Of ze verloren, of ze bleven min of meer gelijk. Op één speciale partij na, die we ook even moet vermelden. Ik heb het natuurlijk over de BoerBurgerBeweging. Deze partij komt met 1 zetel in de Tweede Kamer. Die is dus voor lijsttrekker Caroline van der Plas. Oké, het is geen enorm zeteltal, maar daar gaat het een gloednieuwe partij die bijna geen media-aandacht kreeg natuurlijk niet om. Ze wilden een voet in de deur hebben en van daaruit verder bouwen. Dat eerste is gelukt. Nu het tweede nog. Dit is natuurlijk best goed nieuws, want BBB is een sympathieke partij die zich inzet voor een bevolkingsgroep die enorm te lijden heeft in ons land: boeren.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Dus, wat twee partijen betreft is het heel goed dat ze gewonnen hebben. Maar van de overige drie kunnen we alleen maar zeggen: als zoveel Nederlanders op dat soort partijen stemmen verdienen ze niet beter dan wat ze de komende maanden over zich uitgestort zullen krijgen.