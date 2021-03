Rasopportunist Jetten probeert extra stemmen te winnen door GroenLinks-onderzoek te promoten: ‘Het is klimaatbedrog!’

Volgens GroenLinks zou de VVD te weinig doen om de klimaatdoelen te halen, om dit te ‘bewijzen’ hebben ze een onafhankelijk bureau ingeschakeld die de klimaatplannen van de liberalen doorberekende. Vandaag presenteerde GroenLinks de uitslag, en welke sneuneus was hier nog meer bij aanwezig? De opportunistische Rob Jetten om voor D66 nog wat extra klimaatstemmen te laten binnen halen.

‘Er is sprake van klimaatbedrog’ aldus GroenLinks-voorman Jesse Klaver over de klimaatplannen van de VVD. In plaats van de afgesproken 49 procent CO2 reductie in 2030 zal er door de plannen van de VVD maar een reductie van 41 procent zijn. Een grove schande aldus Klaver, die de VVD-plannen liet doorberekenen. Zowel D66 als Groenlinks doen veel meer dan de VVD die de kiezers bedriegen met hun plannen.

Het is een GroenLinks-stunt dit, maar Rob Jetten van D66 is er ook. Hij wil ook antwoorden van de VVD en Mark Rutte hoe hij denkt wél de klimaatdoelen te kunnen halen. pic.twitter.com/MOgRBxx7D6 — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) March 11, 2021

Het is een handige zet vanuit GroenLinks om de VVD hard aan te vallen op hun klimaatplannen. GroenLinks staat in alle peilingen op verlies, en dit is een laatste zet om zich duidelijk te profileren ten opzichte van andere linkse partijen. Dat D66’er Jetten zich ervoor leent om te komen bij de bekendmaking van het GroenLinks-onderzoek is enorm zielig en lachwekkend. Heeft D66 geen eigen verhaal te vertellen? Het lijkt erop dat ze willen mee profiteren op een eventuele gunstige pro-klimaatwind.

Trapt iemand in deze glibberige houding van D66? Dit is gewoon opportunisme pur sang.