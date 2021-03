Rutte IV is nu al een faalactie! D66-stuntelaar Ollongren en VVD-fossiel Jorritsma aangesteld als verkenners

Zoals gebruikelijk is na de verkiezingsuitslag gaan de fractievoorzitters van de nieuwe Tweede Kamer zo snel mogelijk om tafel. Er moet namelijk een verkenner worden aangesteld die regeringscombinaties gaat bekijken, en omdat Kaag en haar D66 flink wat zetels wonnen moesten er twee verkenners worden aangewezen. Kamervoorzitter Arib maakte zojuist de benoemingen bekend. Vice-premier Kajsa Ollongren – die vorige week nog het briefstemdrama veroorzaakte – en Annemarie Jorritsma, die in de jaren ’90 meehielp de puinhopen van Paars te scheppen, krijgen de baantjes.



Khadija Arib maakte zojuist bekend dat de briefstemstuntelaar Kajsa Ollongren en Paarse puinhopenschepper Annemarie Jorritsma de verkenners zullen zijn die het kabinet-Rutte IV komen inluiden. Zij gaan nu de mogelijkheden voor een nieuw kabinet onderzoeken waarna er een informateur kan worden benoemd.

Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) verkenners voor kabinetsformatie. — Mark Lievisse Adriaanse (@Markla94) March 18, 2021

Vooral Jorritsma is een opvallende keuze omdat zij senator is voor de VVD, waarmee zij als Eerste Kamerlid dus een vinger in de pap krijgt over belangrijke zaken die primair de Tweede Kamer aangaan. Staatsrechtelijk een opmerkelijke zaak, maar wél kan het aangeven dat het Rutte en Kaag menens is wat betreft het vinden van parlementaire meerderheden in de beide afdelingen van het Nederlandse parlement.

Hoe dan ook: VVD-leider Rutte liet gisteren al weten na de eerste exitpolls dat hij zo snel mogelijk een nieuw kabinet wil formeren. Beide verkenners kunnen dus meteen aan de slag! Kamervoorzitter Arib heeft al laten weten dat de twee uiterlijk 30 maart verslag moeten doen van hun bevindingen, zo meldt de NOS.

Het wordt de komende anderhalve week dus lekker kijken hoe deze twee onverkiesbare blunderpolitici ineens de touwtjes van ons hele wetgevende orgaan in hadden hebben. Ha, fijn hè, zo’n parlementaire democratie als in Nederland?!