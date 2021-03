Rutte voor paal! Na ‘niemand gaat uitleg geven’ gaan Jorritsma en Ollongren tóch uitleg geven over Omtzigtfaal

Premier Rutte staat aardig voor joker. Nadat hij nog monter opmerkte dat “niemand uitleg gaat geven” over de ‘functie elders’ van Pieter Omtzigt, gaan oud-verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) nu tóch meewerken aan een Kamerdebat over het gestuntel rondom ‘Omtzigtgate.’ En in tegenstelling tot wat Rutte beweerde (“Niemand gaat hier uitleg over geven.”), gaan de beide ex-verkenners uitleg geven.

Een arrogante premier Rutte leek er deze week kennelijk nog van overtuigd dat er gewoon twee andere verkenners konden worden aangesteld en dat daarmee de kous af zou zijn. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat er tijdens de formatie wordt gesproken over het wegwerken van één van de weinige Kamerleden die daadwerkelijk zijn taak fatsoenlijk uitvoert en de macht controleert. Be-la-che-lijk!

Een paar uur geleden werd bekend dat er een enorme Kamermeerderheid is (inclusief schoorvoetende fracties van VVD en D66) voor een debat met de opgestapte verkenners Ollongren en Jorritsma, om te achterhalen hoe het nou precies zit met die notitie over Pieter Omtzigt. Beide ex-verkenners kiezen in eieren voor hun geld en gaan meewerken, of althans: dat beloven ze.

Maar of dit echt een klap in het gezicht van Rutte is, moet nog worden bezien. We moeten volgende week niet raar opkijken als het ene na het andere smoesje voorbijkomt. Jorritsma en Ollongren zullen waarschijnlijk niet allebei met de vinger naar Rutte wijzen, maar de premier actief beschermen. En als ze dat wél doen, dan schuift Rutte het vast af op één of andere gezichtloze ambtenaar. Want ja, de verkiezingen zijn voorbij… dus de Rutte-doctrine kan weer worden opgetuigd. Hoezee!

Het is te hopen dat een ontketende Tweede Kamer woensdag dus tóch van één van de drie betrokken procesdeelnemers – Ollongren, Jorritsma, Rutte – kan losweken wie die afgrijselijke onzin over Omtzigt op tafel heeft gelegd in de kabinetsformatie.