Schijnversoepeling op komst: kabinet wil avondklok eind maart om 22.00 uur laten ingaan

De avondklok gaat per 31 maart van 21.00 naar 22.00 uur ’s avonds. Dat heeft het demissionaire kabinet vandaag volgens ingewijden besloten, Rutte en De Jonge kunnen rekenen op flinke kritiek, want door Rotterdamse burgemeester Aboutaleb lijkt het nu alsof dit wordt gedaan vanwege de ramadan.

Dat de avondklok een uurtje later ingaat valt nauwelijks een versoepeling te noemen. Het lijkt Rutte en De Jonge er puur om te gaan dat straks de zomertijd ingaat en dat de avondklok daarom moet ‘meebewegen,’ meldt De Telegraaf.

En op zich is dat al opmerkelijk, want Rutte zei op 21 januari jl. nog: “Als je het op na 21.00 uur gaat zetten, dan neemt het enorm af in effectiviteit, plus het feit dat dan ook de proportionaliteitsvraag op tafel komt.” Deze wijziging zou dus zorgen dat de avondklok minder goed werkt, en mogelijk zelfs een te zwaar middel is voor het doel dat het beoogt te bereiken: flink minder coronabesmettingen.

Sterker nog: de effectiviteit zou waarschijnlijk alleen maar verder afnemen. Burgemeester Aboutaleb wees er namelijk op dat het voor moslims in Nederland enorm lastig zou zijn om zich aan de avondklok te houden omdat de ramadan tot 21.30 duurt en ze hun families bezoeken. Door de avondklok later in te laten gaan stimuleert dit kabinet dus juist de kans op meer besmettingen, met name onder Nederlandse moslims.

Voor Nederlanders die hun vrijheid terug willen is dit dus nauwelijks een overwinning te noemen. Maar gezien vanuit de richtlijnen van het kabinetsbeleid is dit echt op álle fronten een verlies: minder effectiviteit en meer kans op besmettingen. Met als Aboutaleb-bonus een stukje imago-schade, omdat het nu lijkt alsof dit wordt gedaan voor de moslims in Nederland. Dat kan Aboutaleb z’n keutel wel intrekken, maar veel helpt dat niet.

Maar ach, wat zal het Rutte een zorg zijn? Hij is herkozen en kan weer vier jaar doorrrr! Verder doet er natuurlijk nog vrij weinig toe, inclusief wat er al dan niet gebeurt met die avondklok.