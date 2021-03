Sylvana Simons woest dat Sint-Maarten geen coronageld krijgt van Nederland: ‘Koloniale reactie!’

Het is ongekend, maar Sylvana Simons van BIJ1 beschuldigt Nederland ervan zich letterlijk nog steeds als een koloniale macht te gedragen. Want Nederland is voorlopig niet van zins “coronageld” over te maken aan Sint Maarten. En dat kan niet.

Sint Maarten krijgt voorlopig geen coronageld van Nederland. Let wel, dat heet “coronageld” maar we zien steeds dat landen die “coronasteun” ontvangen het uitgeven aan heel andere zaken. “Corona” is eerst en vooral een excuus voor heel veel landen om even snel wat gratis geld te innen. Op zich kun je ze dat niet eens kwalijk nemen. Want als je je kans ziet, soit, waarom niet? De échte schuldigen zijn de landen die daar intrappen. Met open ogen ook nog.

Hoe dan ook, Sint Maarten krijgt voorlopig dus geen coronasteun van Nederland. De reden? Volgens het Parool komt dit doordat Sint Maarten bij de Verenigde Naties geklaagd heeft over “vermeend racisme van Nederland.” Nou ja, beter gesteld: Nederland zegt dat Sint Maarten moet voldoen aan bepaalde voorwaarden als het steun wil krijgen. Volgens Sint-Maarten komen die voorwaarden neer op het terug laten keren van “koloniale overheersing.”

Totaal geschift, natuurlijk. Maar Sint-Maarten heeft een heel blije bondgenoot in Sylvana Simons. Want, schrijft de leider van BIJ1, het eiland heeft gelijk! Het gedrag van Nederland is “een koloniale reactie op een klacht over koloniaal gedrag. Niet toevallig ook temidden het maatschappelijke debat op het eiland rondom dekolonisatie,” voegt ze voor de goede orde toe.

https://twitter.com/SylvanaBIJ1/status/1375541210127998976

Het is echt ongelooflijk. Deze vrouw kiest werkelijk continu, steevast, in elke situatie, de kant van mensen die Nederland tot op het bot beledigen. Iemand hoeft maar iets te roepen over “racisme” en “kolonialisme,” en zie! Daar is mevrouw Simons, Nederlandhater par excellence, die er nog even een schepje boven op doet.