Thierry Baudet en Freek Jansen op bonte FVD-bijeenkomst in Rotterdam: ‘Denk niet in ras of kleur, maar in vrijheid!’

Met nog twee dagen voor de boeg is de zelfbenoemde Vrijheidskaravaan van het Forum voor Democratie nog niet uitgeraasd. Toch maakte de pitstop in Rotterdam vanmiddag om meerdere redenen bijzonder veel indruk. Aan de voet van de iconische Kuip (en niet ver van Ahoy waar FVD ‒ voor de partijcrisis ‒ nog haar kandidatenlijst met veel latere JA21-kandidaten presenteerde), gaven onder meer Thierry Baudet en de geplaagde Freek Jansen sterke speeches voor een opmerkelijk divers gezelschap.

Eigenlijk waren de toeschouwers die vandaag de ‘FVD Vrijheidskaravaan’ bij de Rotterdamse Kuip bezochten een letterlijke afspiegeling van alle kleurrijke figuren die we zondag ook vredelievend op het Malieveld zagen demonstreren. Mensen uit alle windstreken, en van alle kleuren en geaardheden, maar bovenal vrijzinnige vrijbuiters die het liefst zo snel als mogelijk hun vrijheid weer terug willen na een jaar in lockdown.

De vrolijke bijeenkomst vormt een schril contrast met alle ruzies die afgelopen najaar in de partij woedden. Maar inmiddels is de crisis binnen FVD weggeëbd, en lijkt Baudet zelfs meer enthousiasme en energie te hebben dan in de tijd met baantjesjager Joost Eerdmans en de onberekenbare Annabel Nanninga. Eigenlijk heeft Baudet nu zelfs een veel veelzijdigere club om zich heen weten te verzamelen dan voorheen. Het kaf is van het koren gescheiden, de overlopers zijn uit beeld verdwenen en FVD presenteerde zich ook vandaag weer als een hele diverse partij. Voor wie dat niet gelooft: lees hier maar eens het stukje van kandidaat Hendrikus Velzing voor de Gaykrant.

En juist de diversiteit onder de achterban van Baudet is iets dat opvalt ten opzichte van andere partijen. Heel veel politieke partijen proberen namelijk bijna wanhopig diversiteit uit te stralen, maar juist Baudet ‒ vaak vervloekt en verguist omtrent dat thema ‒ weet het meest gemêleerde politieke gezelschap aan zich te binden. Nederlanders met hun wortels of familie in landen als Suriname, de Nederlandse Antillen, Marokko, Rusland, Indonesië: ze waren niet alleen aanwezig tijdens de demonstratie op het Malieveld van zondag, maar ze waren er vanmiddag ook weer bij in Rotterdam.

Trots op! #FVD is er voor IEDEREEN in Nederland. We gaan SAMEN de vrijheid terugpakken. Nu door naar Alphen a/d Rijn! #vrijheidskaravaan https://t.co/CGWWYDvEo7 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 15, 2021

Het was Thierry Baudet zelf ook al opgevallen dat Forum voor Democratie echt niet enkel en alleen een oubollige witte mannenclub is: “Mensen zien nu eindelijk dat de mensen die op FVD stemmen helemaal niet denken in ras of kleur maar juist in vrijheid. Ik zie het zelf ook als ik de plaatsen in Nederland bezoek. Nederland is heel erg divers en de mensen die FVD stemmen en hun vrijheid terug willen zijn dat ook,” laat de politicus weten.

Tot slot had ook Freek Jansen nog iets te zeggen voor de camera vanuit een onstuimig en winderig Rotterdam:

Vanuit een winderig #Rotterdam had Freek Jansen van @FVDemocratie ook nog iets te delen over de naderende verkiezingen en het buitenproportionele #politiegeweld op het #Malieveld van afgelopen zondag. pic.twitter.com/I0rBH6GuM8 — Ken Stash (@KenStash) March 15, 2021

Het moge duidelijk zijn: een gerevitaliseerd Forum is helemaal klaar voor de Tweede Kamerverkiezingen die deze week Nederland in de ban hebben. Hoeveel zetels de ‘Vrijheidskaravaan’ gaat halen weet niemand nog. Maar één ding lijkt zeker: het zullen er flink méér worden dan de twee blauwe stoelen die de partij momenteel heeft.