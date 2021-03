Thierry Baudet haalt uit naar Wilders: “PVV was tégen motie om kinderen verplichte coronatesten te besparen!”

Enkele dagen geleden liet Hugo de Jonge heel blij weten op Twitter dat het massaal sneltesten van jezelf voor je naar school gaat als jongere (of kind) “steeds dichterbij” komt. Voor jou en mij is dat een nachtmerrie, maar hij vindt dat fantastisch. Het ergste? Behalve FVD, Lijst Krol en Denk zijn álle partijen dat met hem eens. De PVV dus ook! FVD-leider Thierry Baudet vindt dat terecht totaal geschift.

Op het Twitter-account van coronaminister Hugo de Jonge verscheen afgelopen week misschien wel het engste filmpje dat ik in mijn héle leven gezien heb. En dat wil wat zeggen, want ik heb nogal wat vreselijk dingen gezien voor mijn werk:

's Ochtends bij jezelf een test afnemen, kwartiertje wachten en bij een negatieve uitslag gewoon naar school. Dat lijkt steeds meer werkelijkheid te worden. We proberen het nu al uit, onder meer in ‘s-Hertogenbosch bij de @HAShogeschool. pic.twitter.com/TKho47LgYA — Hugo de Jonge (@hugodejonge) February 26, 2021

“’s Ochtends bij jezelf een test afnemen, kwartiertje wachten en bij een negatieve uitslag gewoon naar school,” schrijft De Jonge bij zijn video. “Dat lijkt steeds meer werkelijkheid te worden. We proberen het nu al uit, onder meer in ‘s-Hertogenbosch bij de HAS Hogeschool.”

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is hier danig van geschrokken. Geschrokken, maar niet verbaasd. Want toen FVD-Kamerlid Wybren van Haga onlangs een motie indiende bij de Tweede Kamer om kinderen uit te zonderen van test- en quarantainemaatregelen kwamen de FVD’ers er al achter dat ze daarin gesteund worden door een héél kleine minderheid van welgeteld 6 zetels: FVD (2), Denk (3), Lijst Henk Krol (1).

Nee, de PVV steunde de motie ‒ net als alle leden van het partijkartel ‒ dus niet:

Hier gaan we dus echt naartoe – als Nederland op 17 maart weer op het kartel stemt. Alléén #FVD, Krol en Denk waren tegen het verplicht testen van kinderen. Dus óók de PVV stemde tegen onze motie om kinderen dit te besparen! https://t.co/3kHq49Edl9 pic.twitter.com/HXZ7CgZct3 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 1, 2021

“Hier gaan we dus echt naartoe ‒ als Nederland op 17 maart weer op het kartel stemt,” aldus Baudet terecht. “Alléén FVD, Krol en Denk waren tegen het verplicht testen van kinderen. Dus óók de PVV stemde tegen onze motie om kinderen dit te besparen!”

De PVV presenteert zichzelf graag als “rebelse” partij, maar dat is wat corona betreft je reinste onzin. Wilders en co. zijn tegen de avondklok, ja, maar in grote lijnen steunt de PVV het coronabeleid van Rutte III wel degelijk. Dat zag je gisteren ook tijdens het lijsttrekkersdebat van RTL Nieuws. Wat corona betrof was er daar niet zoveel te debatteren, juist ómdat ze in grote lijnen er allemaal hetzelfde over denken. De enigen die daar tegen in durven te gaan zijn de échte outsiders; FVD, Denk en Henk Krol.

Zonde dat de PVV zo meegaat in het coronanarratief van hetzelfde kartel dat de partij sinds jaar en dag buitensluit! Wilders zal er uiteindelijk helemaal niets voor kunnen kopen na de verkiezingen. Thierry Baudet begrijpt dat. Maar Wilders? Die blijft kennelijk liever naïef.