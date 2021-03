Thierry Baudet vraagt Kamerdebat aan over miljardenverslindende massa-immigratie: ‘Kiezers verdienen antwoord!’

Gisteren werd er een belangwekkend rapport gepubliceerd over de kosten van de massa-immigratie en de open grenzen in Nederland. Het onderzoek liet zien dat de nettokosten van 24 jaar massa-immigratie ons land 400 miljard euro heeft gekocht. Toch geniet het rapport nog te weinig aandacht, en daarom vindt Thierry Baudet het belangrijk dat er een Kamerdebat over gaat plaatsvinden.

Zojuist heb ik een spoeddebat aangevraagd n.a.v. het gister gepresenteerde rapport over de kosten van de open grenzen en het immigratiebeleid van de afgelopen decennia. Dit dient nog vóór de verkiezingen plaats te vinden zodat kiezers weten waar partijen voor staan! pic.twitter.com/SJHMSPkQFK — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 4, 2021

FVD-leider Thierry Baudet vindt dat er zo snel mogelijk een debat moet komen naar aanleiding van een gisteren verschenen rapport dat de kosten van de massa-immigratie in de afgelopen vijfentwintig jaar op €400 miljard schat, zo maakt de lijsttrekker bekend via zijn Twitterprofiel. Hij publiceert een brief die hij stuurde aan Kamervoorzitter Arib, waarin hij verzoekt de Kamer snel bijeen te roepen. Deze is nu niet in bedrijf door het verkiezingscongres, dat nog enkele weken doorloopt.

Het onderzoek van antropoloog Dr. Jan van de Beek, waarover Baudet wil discussiëren, geeft migratiecritici gelijk die al jaren roepen dat de massa-immigratie ons bakken met geld kost. En dit onderzoek laat zien dat ze het al die tijd bij het rechte eind hadden.

Het onderzoek is, zoals te verwachten viel, niet uitgebreid besproken bij de gevestigde media zoals de NOS. Terwijl dit onderzoek een bevestiging is dat ons migratiebeleid peperduur is. Ook met het oog op de naderende verkiezingen is het een onderwerp dat de volle aandacht verdient. Want hoe denken de verschillende partijen hierover?

De VVD zal natuurlijk weer met enkele harde oneliners komen, maar zij staan al geruim tien jaar aan het roer ‒ en zelfs daarvoor hadden ze enkele malen het ministerie van Immigratie, Integratie en Asiel in handen. Tevergeefs, zo blijkt.

De bevindingen van dit rapport maken bovendien duidelijk dat migratie wel degelijk als een belangrijk thema voor deze verkiezingen moeten worden gezien. Gemiddeld genomen gaven we de afgelopen twee decennia zo’n 17 miljard euro per jaar uit als nettokosten aan immigratie. Zoals het rapport stelt:

“Dat is evenveel als de overheid in 2016 uitgaf aan defensie en werkloosheidsuitkeringen samen. In 2016 piekten de nettokosten op 32 miljard euro, deels ten gevolge van de vluchtelingencrisis. De totale kosten over de periode 1995-2019 bedroegen 400 miljard euro, een bedrag in de orde van grootte van de aardgasbaten vanaf het begin van de winning tot heden.”

Dat maakt het agenderen van dit onderwerp toch echt wel een belangrijke prioriteit. Zeker in deze tijd waarin onze economie al zwaar onder druk staat. Het is te hopen dat Arib na consultatie van de overige fractievoorzitters besluit om het Kamer terug te roepen. En eindelijk eens een inhoudelijk debat te voeren, over immigratie. Nederland en alle kiezers in ons land verdienen dat.