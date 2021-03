Twitter-censuur slaat toe in Nederland: tweet van Thierry Baudet over coronavaccins bestempeld als “misleidend”

In het recente verleden zagen we al vaak genoeg de grillen van Big Tech. Hoog op hun troon menen zij de morele scepter te kunnen zwaaien en ieder onwelgevallig bericht als ‘verdacht’ te kunnen wegzetten. Een week voor de Tweede Kamerverkiezingen is FVD-leider Thierry Baudet hiervan het slachtoffer. Een tweet die de politicus zondagavond plaatste over de cornavaccins werd gezien als misleidend.

Voor de duidelijkheid: ik ga me ABSOLUUT NIET laten “vaccineren” tegen corona. Het risico van dat virus is voor mij volstrekt verwaarloosbaar (in 2020 stierven 151 mensen <70 eraan). De bijwerkingen zijn heftig. En lange termijn-effect op immuunsysteem is volstrekt onbekend. — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 7, 2021

Zo vlak voor de Kamerverkiezingen besluit het Amerikaanse bedrijf Twitter zich actief te gaan bemoeien met onze verkiezingen. Een tweet die FVD-lijsttrekker Thierry Baudet op het medium plaatste aangaande vaccineren tegen het coronavirus werd ineens als ‘misleidend’ bestempeld, en voorzien van een groot waarschuwingslabel. “Deze Tweet is misleidend,” schrijft het medium: “Ontdek waarom gezondheidsofficials COVID-19-vaccins als veilig beschouwen voor de meeste mensen.”

Gedurende deze coronacrisis zijn sociale media het grootste wapen van politici en politieke partijen om de kiezers te bereiken. Door de lockdown zijn alle partijen genoodzaakt om een actieve online campagne te voeren. Maar als je als politicus door een buitenlands bedrijf als ‘misleidend’ wordt bestempeld wordt het wel heel moeilijk om online campagne te voeren. En de grote vraag is natuurlijk: waar stopt deze inmenging?

FVD is er niet over te spreken en kondigt stappen aan, in de vorm van een nog te onthullen ‘anti-censuurwet.’ De partij laat weten: “Amerikaans Big Tech-bedrijf censureert Nederlandse partijleider een week voor de verkiezingen. Als dat geen buitenlandse inmenging in de Nederlandse democratie is, wat dan wel?” Aldus de retorische opmerking van de partij van Thierry Baudet: “Niet-strafbare uitingen op social media mogen niet worden gecensureerd!”

Een zeer redelijk statement. Het is vals van Twitter om zich op deze manier te bemoeien met de Nederlandse Kamerverkiezingen. Baudet deed geen strafbare uiting, maar ventileerde zijn mening over een zeer actueel onderwerp. Je kan het met hem oneens zijn, maar je hoeft hem niet direct verdacht te maken zoals Twitter deed.

Het is de eerste keer dat een Nederlandse politicus op deze manier wordt aangepakt door Twitter, die eerder al een vloedgolf aan Trump-tweets met vergelijkbare waarschuwingslabels volplakte, waarna de ex-president van het medium verbannen werd.

Dergelijk politiek activisme van grote bedrijven uit Silicon Valley is in deze tijd absoluut niet wenselijk. De politiek is afhankelijk van haar sociale media en als Twitter zich actief opwerpt als beoordelaar van welke partij of politicus al dan niet deugt, dan beïnvloedt Twitter actief de beeldvorming. De lange arm van Big Tech drukt op deze manier toch een ontoelaatbare stempel op de Nederlandse campagneperiode.

Aan Twitter dus de opdracht om Thierry Baudets tweet over coronavaccins te ontlabelen. Als ze daar tenminste het lef voor hebben.