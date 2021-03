Uitslagenfeestje GroenLinks gaat toch niet door: partij past plannen aan na kritiek gemeente Den Haag

GroenLinks wilde haar verlies vanavond groots gaan vieren in de Haagse poptempel ‘Het Paard van Troje’. Ondanks dat ze alles op een coronaproof-manier wilde doen vond de Haagse gemeente het te veel op een bijeenkomst lijken. Afgaande op de peilingen valt er toch weinig te vieren voor de Groene rebellen, dus misschien is het maar beter dat het is geschrapt.

GroenLinks had grootse plannen voor vanavond: met enkele kopstukken en veel te veel gretige journalisten wilde ze een ware uitslagenfuif houden in Den Haag. Door middel van sneltests en allerlei andere coronamaatregelen hoopte de partij op deze manier alsnog de uitslagen met de partijtop te kunnen ‘vieren’ – al valt er waarschijnlijk niet veel te vieren.

Het AD meldt dat de gemeente Den Haag dit alsnog te veel op een bijeenkomst vond lijken en daarom besloot de partij om het maar helemaal te schrappen. Nu zullen de partijprominenten vanuit de Tweede Kamer reageren.

Wel mooi om te zien dat GroenLinks zo enorm is losgezongen van de realiteit dat ze oprecht dachten iets te vieren te hebben vanavond. Het is alleen maar goed dat de uitslagenfuif niet doorgaat, dit voorkomt enkele pijnlijke foto’s en video’s voor de partij.