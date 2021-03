Veiligheidsberaad voert druk op bij kabinet: ‘over twee weken willen we concreet plan voor heropening maatschappij’

Het Veiligheidsberaad, bestaande uit 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, rekent op een concreet plan voor de heropening van de maatschappij. En ze voeren de druk flink op, want ze willen over twee weken een duidelijke routekaart hebben van het kabinet! Dat meldt RTL Nieuws.

De burgemeesters zien in dat het vaccineren begint te werken. Ze zeggen zelfs optimistisch te zijn over het tempo waarmee gevaccineerd wordt (ja echt!): “De prognose is uitstekend en nu moeten we het tempo erin houden. De vaccinatiegraad in het land moet nu echt een grote rol gaan spelen in beslissingen over lockdownmaatregelen”, vindt voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls.

Wat hen betreft moet er nu dus goed worden nagedacht over versoepelingen. Daarbij willen ze een duidelijke routekaart met concrete stappen, zodat het kabinet ook ergens aan gehouden kan worden. Zij zijn het, net als de rest van Nederland, flink zat dat er om de haverklap wordt geschipperd en gedraaid.

“We hebben niks aan een routekaart die bij een tegenvaller weer aangepast moet worden. Het moet nu helder zijn”, zegt Bruls.

Bruls heeft wat dat betreft zijn maatschappelijke antenne wel redelijk goed afgesteld. Want Nederlanders zijn niet alleen corona-moe, maar ook kabinet-moe. Het gedraai van Rutte (neem de avondklok bijvoorbeeld) en het optimisme van De Jonge, dat altijd weer uitmondt in een teleurstelling, is psychologisch misschien wel nét zo zwaar. Er is totaal geen perspectief. En wanneer het er wél is, blijkt het een leugen of is het ingehaald door de realiteit. Tijd dus voor een concreet plan!