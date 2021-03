Virologen praten ons angst aan: ‘Met gerichte maatregelen kunnen ook griepdoden voorkomen worden’

Het huidige coronabeleid heeft ervoor gezorgd dat er officieel nog geen enkel griepgeval is gevonden. Experts zien hiermee dat de coronaregels ook doeltreffend zijn om de griep te bestrijden. Sommige virologen werpen al de vraag op of enkele van de huidige maatregelen in de toekomst ook nog kunnen worden gebruikt in de strijd tegen griepvirussen.

In het AD praten enkele virologen over de effectiviteit van de lockdown. De lockdown in Nederland heeft ervoor gezorgd dat er geen enkel griepgeval is gevonden. De virologen zien dus duidelijk de effectiviteit in van zware coronamaatregelen. Sommige gaan zelfs zo ver om al suggereren dat enkele van deze maatregelen ook in de toekomst kunnen worden gebruikt. Doemprediker Ab Osterhaus is van mening dat de discussie over het bestrijden van virussen alleen maar goed is:

“Elk jaar gaan er toch enkele duizenden mensen dood aan de griep, in Nederland. Ook de totale ziektelast van de wintergriep is hoog.”

Op deze manier lijkt het er sterk op dat veel virologen een toekomstig virusbeleid wel zien zitten. Uiteraard willen ze niet meteen de situatie van nu herhalen, maar wie weet wanneer ze hier weer over van gedachten veranderen. Ondertussen vergeet men nog steeds de gigantische gevolgen van het huidige coronabeleid op onze economie.

De Nederlandse economie doet het belabberd slecht, en de verwachte economische groei is alles behalve hoopvol. Maar ondertussen zien enkelen wel wat in toekomstige strenge maatregelen tegen griepvirussen.