Volksheld Pieter Omtzigt reageert: ‘Ik zal mijn Kamerzetel innemen, niet voor het CDA maar voor het hele volk!’

De afgelopen week bleef CDA’er Pieter Omtzigt verdacht stil na het nieuws dat er geroddeld wordt over zijn functie (al dan niet “elders”) in Den Haag. Maar vandaag heeft Omtzigt dan eindelijk zelf gereageerd: zijn functie zal niet elders zijn maar juist opnieuw het land dienen als Kamerlid namens alle Nederlanders. De ruim 340.000 mensen die op Omtzigt hebben gestemd, hebben hem niet voor niets dit mandaat toevertrouwd.

Het was vorige week een uiterst onrustige week. Het formatieproces heeft flinke vertraging opgelopen omdat verkenner én demissionair minister Ollongren per ongeluk de Haagse formatieroddels naar buiten bracht. Heel het land was woedend op het feit dat Omtzigt zowel vanuit zijn eigen partijen wordt aangevallen en weggepest als door andere hoge Haagse bobo’s die voor hem een “functie elders” in het verschiet zien liggen.

Tot vandaag bleef Omtzigt zelf stil. Zijn vrouw, Ayfer Koç, reageerde al wel op gepaste wijze op het Haagse geblunder. Maar de parlementaire buldog heeft nu zelf ook zijn Twitterpauze beëindigd:

Morgen zal ik aanwezig zijn bij de installatie van de nieuwe Kamer en mijn zetel als Kamerlid innemen. Functie e̶l̶d̶e̶r̶s̶ Kamerlid dus. Dat blijft een eer en een voorrecht

Daarmee doe ik recht aan de 342.472 mensen die mij dit mandaat hebben toevertrouwd. (2) pic.twitter.com/MPoGGUggVx — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) March 30, 2021

De opgaven waar we als land voor staan zijn enorm. Door COVID-19 zitten we in de grootste crisis sinds WOII. De wooncrisis. En er zijn grote problemen met macht en tegenmacht die om oplossingen vragen. Dat begint bij een parlement dat haar controlerende functie serieus neemt. (4) — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) March 30, 2021

Met deze boodschap mag Nederland zich gelukkig prijzen, want voorlopig zijn we nog niet af van Omtzigt. Wat natuurlijk slecht nieuws is voor de verzuurde CDA-top die het Twentse Kamerlid al jaren dwarsboomt, maar ook voor de Ruttedoctrine-adepten van de VVD die natuurlijk alles behalve de beste vrienden van Omtzigt zijn.

Voor de Nederlandse democratie én rechtsstaat is het een kleine overwinning dat we nog even mogen genieten van dit buitengewoon sterke Kamerlid. Zijn herstel zal helaas nog enige tijd duren. Maar wanneer dit voltooid is, kunnen Rutte en de ambtenarentop van dit land hun borst flink nat maken. En last but not least uiteraard weten ook alle geniepige CDA-types zich gewaarschuwd: Omtzigt zit er niet voor de partij, maar voor het hele land. Begin maar alvast te vrezen!