VVD-mastodont Wiegel wil dat zijn partij zich eindelijk eens uitspreekt: ‘Zoek opvolger voor Rutte!’

VVD-erelid Hans Wiegel mocht aanschuiven bij WNL op Zondag, waar hij zich kritisch opstelde over de toekomst van zijn partij. Het Orakel vreest voor de toekomst van de partij als men geen haast maakt met het zoeken naar een opvolger van Mark Rutte. Rutte is al ruim tien jaar premier en sinds 2006 al partijleider, de partij snakt naar nieuw bloed aan de top.

De VVD heeft natuurlijk wel enkele kroonprinsen gehad gedurende de jaren van Rutte. Maar óf ze kwamen simpelweg te kort of ze bleken niet helemaal zuiver te zijn – zoals Halbe Zijlstra en zijn zogenaamde datsja avonturen in Rusland. De tijd voor verandering breekt zo langzamerhand aan, zo meent het Orakel uit Ljouwert, maar er is te weinig aan de opvolging gedaan.



“Er is te weinig aan gedaan. Er zijn genoeg mensen die daar vroeger voor zaten bij de VVD. De ene is na gedoe en de ander had weer wat anders, zij zijn verdwenen. Daardoor is de huidige aanvoerder van de VVD, die al tien jaar lang een grote rol speelt, die komt dan toch op een gegeven ogenblik in de situatie, ‘hoe lang nog?’. Daar denken anderen ook zo over.”

Wiegel kijkt hierbij ook naar D66 die uiteindelijk een slimme keus heeft gemaakt door Sigrid Kaag als partijleider naar voren te schuiven. De kiezer had dus wel degelijk behoefte aan een nieuw geluid. Dit zal natuurlijk ook zo zijn voor de VVD. Op een gegeven moment zijn Nederlanders gewoon ‘Rutte-moe’, en als de partij niet uitkijkt zullen de kiezers weglopen. Maar de grote vraag is natuurlijk hoe strak Rutte de partijtouwtjes in handen heeft. Op dit moment lijkt er weinig ruimte voor een nieuwe jonge prominent te zijn.