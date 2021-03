Walgelijk! Penispiercings en geslachtsdelen in bloot NPO-kinderprogramma: ‘Gadverdamme, promoten van pedofilie!’

Een nieuw kinderprogramma van de NPO komt deze maand op tv genaamd: Gewoon. Bloot. Een groep kinderen wordt blootgesteld aan een paar ‘doodgewone mensen’ die volledig naakt in de studio staan. Wat FVD en SGP betreft is dit praktisch “seksualisering van kinderen” en “in strijd met de goede zeden.” In ieder geval weer een goede reden voor Baudet om op te roepen tot sanering van de NPO, en ook de partij van Kees van der Staaij onderneemt stappen.

Bij de NPO zijn ze echt he-le-maal de weg kwijt. De ultra-progressieve koekwausen hebben daar kennelijk bedacht dat het een goed idee zou zijn als je kinderen maar vooral blootstelt aan zoveel mogelijk geslachtsdelen. Het liefst nog volgehangen met piercings ook. De piepjonge kids mogen al dat gereedschap aangapen en er vervolgens vragen over stellen. Dat allemaal wordt in een NPO-televisieformat gegoten en heet dan Gewoon. Bloot, en zal later deze maand via een beeldbuis bij u in de buurt aan uw kinderen getoond worden.

Gerben Bakker, één van de deelnemers, legt ter promotie aan NPO Radio 1 uit dat hij er geen problemen mee heeft dat hij naakt voor een groep kinderen staat. Hij beschouwt het als een educatief programma waarin kinderen direct vragen kunnen stellen over seksuele onderwerpen en zegt: “Er worden toch wel hele directe vragen gesteld zoals: hoe komt het dat een piemel groter of kleiner is. Ikzelf heb tevens een piercing door mijn penis, dus daar kwamen natuurlijk ook de nodige vragen over.”

Een nieuw kinderprogramma deze maand op tv: Gewoon. Bloot. Daarin gaat een groep kinderen onder leiding van presentator Edson da Graça vijf doodgewone mensen het hemd van het lijf vraagt. Letterlijk, want de gasten zijn poedelnaakt. Gerben Bakker is één van die deelnemers: pic.twitter.com/LFhOkVHc6s — NPO Radio 1 (@NPORadio1) March 4, 2021

Dat kinderen dat tegenwoordig gewoon aan hun ouders of leerkrachten kunnen vragen, komt niet in hem op. Nee, in 2021 is het echt hoog nodig dat kinderen hun vragen aan naakte mensen op tv kunnen stellen…

Uiteraard staat niet iedereen te juichen bij dit jaren ’70-feestje. FVD-voorman Thierry Baudet is witheet dat dit überhaupt kan in Nederland: “Ja joh. Kinderen op tv lekker vragen laten stellen aan een naakte man met een penis-piercing. Gadverdamme,” aldus de Forum-voorzitter. Hij ziet in dit ‘vieze’ format zijn gelijk over de perverse NPO bevestigd: “De publieke omroep schurkt hiermee aan tegen het promoten van pedofilie. Seksualisering van kinderen. Potloodventerij. Misdadig.” Een oplossing heeft hij in ieder geval al wel op het oog: “Saneer de NPO!”

Ja joh. Kinderen op tv lekker vragen laten stellen aan een naakte man met een penis-piercing. Gadverdamme. De publieke omroep schurkt hiermee aan tegen het promoten van pedofilie. Seksualisering van kinderen. Potloodventerij. Misdadig. Saneer de NPO! https://t.co/p5njCnUjvR https://t.co/t63mdEVI86 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 5, 2021

Maar ook bij de conservatieve SGP zijn er weinig voorstanders van het tonen van piemels en vagina’s aan minderjarigen te bespeuren. De partij reageert ontzet en kondigt Kamervragen aan: “Wat een walgelijk programma bij de NPO. Kinderen vragen laten stellen aan poedelnaakte mensen. Dit is schennis van de eerbaarheid en in strijd met de goede zeden.” Het programma moet dus al van de buis verdwijnen voordat het überhaupt voor het eerst vertoond is, menen de mannenbroeders: “Laten we hier heel snel mee stoppen!”

Wat een walgelijk programma bij de NPO. Kinderen vragen laten stellen aan poedelnaakte mensen. Dit is schennis van de eerbaarheid en in strijd met de goede zeden. SGP stelt schriftelijke Kamervragen. Laten we hier heel snel mee stoppen! https://t.co/fD6la6MyrP — SGP (@SGPnieuws) March 5, 2021

En dan vinden ze het bij de NPO gek dat mensen als Baudet eisen dat de publieke omroep gesaneerd wordt, met programma’s die neerkomen op staatsgesubsidieerde potloodventerij. Ja, raar man!