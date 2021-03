Walgelijke Tommy Wieringa in NRC: ‘Met 8 zetels haalde FVD er in 2017 meer dan de NSB in 1937’

Het is werkelijk te walgelijk voor woorden. Maar in zijn wekelijkse column voor het radicaal-linkse NRC Handelsblad noemt stukjesschrijver Tommy Wieringa niet alleen extreemrechts, maar vergelijkt hij de partij ook nog eens met de NSB. Want, stelt hij, eigenlijk is het tegenwoordig erger gesteld in Nederland dan vlak voor de Tweede Wereldoorlog: in 1937 haalde de NSB ‘maar’ 4 zetels. Forum voor Democratie heeft er daarentegen nu acht gekregen.

Viezer dan dit wordt het niet.

Het is ongelooflijk om te zien wat alle linkse kranten vandaag aan het doen zijn. Het is echt te ziek voor woorden. Ze hebben er blijkbaar een paar daagjes over nagedacht en hebben besloten om vol de aanval in te zetten op Forum voor Democratie… én op de Nederlandse kiezer in het algemeen. Want die had de euvele moed op FVD te stemmen. Stel racisten!

Hét ultieme voorbeeld van zo’n raaskallende linkse malloot is, hoe kan het ook anders, Tommy Wieringa van, hoe kan het ook anders, NRC Handelsblad. In zijn column van vandaag schrijft deze doorgeslagen mafklapper dat toch moeilijk wakker worden was voor hem in een land waar “alles plots naar rechts overhelt.” Er hangt, stelt hij, “een conservatieve hemel en er waait een kille boreale wind; zelfs de kippen kijken verdacht uit hun complotgevoelige oogjes vandaag.”

En dat is nog maar het begin. “We tellen 28 zetels voor figuren met een verhoogde tolerantie voor antisemitisme, racisme en complotdenken, als ze niet al openlijk antisemitisch, racistisch en/of complotdenker zijn,” gaat hij verder. Dan denk je natuurlijk dat hij het over partijen als GroenLinks en de SP heeft, maar nee, dat kan niet. Want die komen ook niet samen op 28 zetels uit.

Nee, het gaat hem om, hoe kan het ook anders, de PVV, FVD en zelfs JA21 (wat waren die gasten achterlijk toen ze dachten dat zij wél geaccepteerd zouden worden door het linkse gajes van het partijkartel he?).

Hij vervolgt namelijk: “Godwin van de dag: met acht zetels behaalde Forum voor Democratie er vier meer dan de NSB op haar hoogtepunt in 1937.” Maar, legt hij nog even uit, toen had de Tweede Kamer wel maar 100 zetels. “Reken maar uit.”

4 zetels op 100 staat gelijk aan 6 op 150. Deze lafhartige, radicale, gestoorde, knettergekke linkse mafkees van een columnist/schrijver vergelijkt FVD dus met de NSB én gebruikt die vergelijking vervolgens om ook nog even te insinueren dat het tegenwoordig “erger” gesteld is met racisme en antisemitisme dan kort voor de oorlog.

Beschamend. Deze man pist lachend op het graf van zes miljoen joden. En dat allemaal omdat hem de uitslag van de verkiezingen van drie dagen geleden niet bevalt. Het is buitengewoon ranzig, allemaal. Wij van rechts hebben dit maar te accepteren. Twee miljoen kiezers of daaromtrent worden weggezet als een stel racisten, fascisten, nazi’s. NSB’ers, zelfs.

En de NRC denkt, ‘weet je wat, dit publiceren we gewoon.’

Het is om kotsmisselijk van te worden. En dan hebben ze ook nog de euvele moed óns van ‘nepnieuws’ en ‘radicalisme’ te beschuldigen. Wat een lamlendige hypocrisie.