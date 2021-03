Wilders geeft Rutte verbale oorvijg: ‘Avondklok zo snel mogelijk afschaffen? Nee hoor, de zoveelste leugen van hem!’

PVV-leider Geert Wilders deelde een verbale oorvijg uit aan demissionair premier Rutte. Hij beloofde, zoals hij dat altijd doet, om de avondklok zo snel mogelijk af te schaffen. Ondertussen blijkt daar niks van waar te zijn; tot het einde van maart zit Nederland met deze draconische maatregel opgescheept. Wilders wil dat Nederland zo snel mogelijk haar vrijheid terugkrijgt.





“Het is helemaal onbegrijpelijk dat de meest verregaande, vrijheidsbeperkende maatregel, de avondklok, opnieuw wordt verlengd. Terwijl nog steeds een deugdelijke onderbouwing ontbreekt. De maatregel waarover de minister-president bij de invoering zei dat hij die als eerste in de vuilnisbak wilde gooien. De zoveelste leugen premier Rutte sinds hij premier is.”

Wilders wijst de Kamer op de eerder gemaakte belofte van Rutte om deze maatregel zo snel mogelijk in de vuilnisbak te gooien. Helaas blijkt maar weer dat dit bij een mooie belofte bleef, in de praktijk zitten we nog steeds opgescheept met deze verregaande maatregel en de onderbouwing hiervan rammelt aan alle kanten.

Al langer blijkt dat steeds meer Nederlanders kritisch zijn over bepaalde verregaande maatregelen, maar tot op heden blijft Rutte de maatregelen met gebrekkige onderbouwing verlengen. Volgens Wilders kan dit zo niet langer, Nederland moet zo langzaamaan eens haar vrijheden terugkrijgen.

Over een week kunnen Nederlanders hun mening hierover definitief uiten in de stembus. Wilders wijst men nogmaals op de zoveelste verbroken belofte van Rutte.