Wilders veegt vloer aan met niet-presteerders van D66: ‘Jullie hebben vier jaar lang de tijd gehad om meer te bouwen!’

PVV-leider Geert Wilders gaf D66-leider Sigrid Kaag een veeg uit de pan tijdens het Debat van het Zuiden. De drammende democraten komen zoals gewoon weer met tal van loze beloftes aan. Wilders gelooft er niks van; vier jaar lang had D66 een minister van ‘wonen’ en al die tijd heeft de partij niet geleverd wat ze hadden beloofd. Dus ook de komende vier jaar moet men niks van de partij verwachten.

Wilders verweet Kaag het volgende bij het ‘Debat van het Zuiden’:

“Mevrouw Kaag, uw partij heeft vier jaar lang de minister van wonen gehad. We hebben vier jaar lang een grote crisis gehad. Er is een tekort aan woningen, de woningen zijn onbetaalbaar, we hebben problemen met woningen bouwen, we hebben een stikstofprobleem. U heeft niks opgelost, uw bijdrage aan de hele woningbouw is één hele grote nul. Kent u dat getal? Een hele grote nul, en dan gaat u nu nog zeggen dat het niet klopt wat ik zeg. Dat u honderdduizend woningen heeft gegeven aan mensen die hier komen voor asiel terwijl Nederlanders jaren op een wachtlijst staan. U moet zich doodschamen!”

De PVV-leider verweet de democraten terecht dat zij nu wel weer kunnen aankomen met allerlei mooie beloftes omtrent betaalbare woningen, maar de afgelopen jaren hebben zij gewoon te weinig geleverd. Zelfs de targets van 75.000 nieuwbouwwoningen zijn niet gehaald.

D66 is er erg goed in om met allerlei mooie beloftes te komen; of het nu gaat om onderwijs of om de bouwsector. D66 doet alsnog ze de afgelopen vier jaar niet heeft geregeerd en al de kans heeft gehad om verbeteringen aan te brengen. De afgelopen vier jaar heeft D66 laten zien kampioen te zijn in verkiezingsbeloftes te breken. Wilders spreekt ze hier terecht op aan.