Wilders wil buitenlanduitgaven flink verminderen: ‘Het wordt tijd dat we gedupeerde ondernemers helpen in Nederland!’

PVV-leider Geert Wilders wil af van al die onzinnige buitenlanduitgaven, al dit geld kan zinvol worden geïnvesteerd in Nederland zelf. We zitten in een megacrisis en het is van de zotten dat gedupeerde ondernemers niet volledig worden vergoed, aldus Wilders. Ondernemers betalen nu de rekening voor het inconsistente beleid.

Terwijl ondernemend Nederland nauwelijks nog het hoofd boven water houdt smijt Nederland met tientallen miljarden richting het buitenland. Volgens Wilders, die te gast was bij Harry Mens, kunnen veel van deze buitenlanduitgaven beter worden besteed aan Nederlandse kwesties.

Maak van onzinnige buitenlanduitgaven zinvolle binnenlanduitgaven. Verlaag de belastingen voor burgers- en bedrijven en schrap die onrechtvaardige erf- en schenkbelasting!#businessclass #Wilders #PVV pic.twitter.com/Ta3nRFqkWI — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 7, 2021

Wilders zei onder meer het volgende over de kwestie:

“We geven heel veel geld uit aan dingen die eigenlijk niet nodig zijn. Wat eigenlijk willen zijn van al die buitenlanduitgaven binnenlanduitgaven maken. Mark Rutte heeft twee weken geleden opnieuw 40 miljard euro aan leningen gegeven die we nooit meer terugzien. Maar ook schenkingen aan landen zoals Italië, die vaak rijker zijn dan wij, Portugal, Griekenland. Als we daar nou eens mee stoppen, of als we stoppen met de ontwikkelingshulp aan Afrika, of wat minder doen, of wat mij betreft stoppen we dat helemaal. Als we de immigratie beperken dan kan je honderden miljarden euro’s ophalen; die je inderdaad kan besteden om de belastingen te verlagen en ook voor de ondernemers.”

Wilders vindt het onzinnig dat we jaarlijks miljarden naar het buitenland sturen die we op dit moment goed zouden kunnen gebruiken. Veel ondernemers zijn zwaar getroffen door de coronacrisis en ook worden ze vaak benadeeld door de huidige coronamaatregelen. Het is volgens Wilders absurd dat deze mensen geen volledige vergoeding krijgen.

Het is duidelijk dat Wilders zijn pijlen op Rutte heeft gericht tijdens deze verkiezingscampagne.