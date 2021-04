95.000 boetes met totale waarde van 9 miljoen euro uitgeschreven voor overtreding ‘niet effectieve’ avondklok

In iets meer dan drie maanden tijd heeft de Nederlandse politie maar liefst 95.000 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. Dat komt neer op zo’n 1.000 boetes per dag. Maar, zegt de politie zelf, door deze maatregel hebben agenten minder goed kunnen werken aan hun “verbindende taak” in de samenleving.

Gisteravond zei Ernst Kuipers – hoofd van Landelijk Netwerk Acute Zorg – bij het tv-programma Beau dat de avondklok geen invloed heeft gehad op het aantal ziekenhuisopnames door corona. “De berekening was dat het tien procent zou verminderen,” aldus Kuipers. “Het is niet een gecontroleerd experiment, maar als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven eigenlijk geen enkel effect.”

Uren nadat Kuipers deze uitspraken deed is de politie zelf met een verklaring gekomen over de maatregel die volgens critici een te grote imperking van de grondrechten van burgers veroorzaakte. Eerste de cijfers maar: in de periode januari tot en met april zijn er maar liefst 95.000 boetes uitgedeeld voor overtreding van de avondklok. De boete die er op stond bedroeg 95 euro. Dit betekent dat de avondklok de burger 9.025.000 euro, oftewel meer dan 9 miljoen euro, heeft gekost. Dit bedrag is ten goede gekomen aan de overheid. Hoewel de avondklok dus geen effect heeft gehad op het aantal ziekenhuisopnames, heeft het wel effect gehad op de staatskas.

Maar dat is niet het enige effect geweest, aldus de politie. Want de vrijheidsbeperkende maatregelen zetten de verbindende taak die de politie zegt te hebben in de samenleving onder druk. Agenten hebben “de afgelopen maanden vaker repressief moeten optreden dan gebruikelijk.” Dit gebeurde onder meer bij anti-lockdowndemonstraties, waarbij met name de ME regelmatig hardhandig ingreep.

Ook qua werkuren hebben de maatregelen – met daarbij de avondklok – grote impact gehad op het leven en functioneren van de politie. In de eerste drie maanden van dit jaar hebben agenten bijvoorbeeld 225.000 overuren gemaakt. Dat zijn er maar liefst 65% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. “Er is een groot beroep gedaan op politiemedewerkers die te weinig zijn toegekomen aan rust, vrije tijd en aandacht voor thuis”, zegt politiechef Willem Woelders,” daarover.

Na de uitspraken van Kuipers dat de avondklokmaatregel die de burger meer dan 9 miljoen euro gekost heeft “geen enkel effect” heeft gehad, heeft het RIVM laten weten dat de ziekenhuisbestuurder voor zijn beurt sprak. Het effect van de avondklok zou immers nog niet bekend zijn. Daar later dus ongetwijfeld meer over.