[Video] Ernst Kuipers geeft toe dat de avondklok niet werkte: ‘We zagen geen enkel effect’

De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Ernst Kuipers, heeft bij het programma Beau gisteravond toegegeven dat de avondklok totaal geen invloed had op het aantal ziekenhuisopnames vanwege het coronavirus. “Als je kijkt het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect,” aldus Kuipers. Critici reageren woedend.

“Er werd natuurlijk al heel lang om [versoepelen, red.] gevraagd, het draagvlak voor die maatregelen was al heel lang op een heel laag peil,” aldus Kuipers toen presentator Beau van Erven Doorns hem naar de versoepelingen van gisteren vroeg. Sommige versoepelingen werden ingevoerd, legde hij uit, omdat mensen zich er toch al niet meer aan hielden. Een voorbeeld: het bezoekadvies van één persoon. Dat deden Nederlanders al niet meer, en dus werd dat advies verhoogd van één naar twee.

Dat is ook waarom de terrassen open gingen. De afweging was wat beter was: mensen zonder maatregelen massaal bij elkaar laten komen in het park, of mét maatregelen, gereguleerd op het terras. Voor het OMT en het kabinet viel die beslissing uiteindelijk uit in het voordeel van het laatste.

Maar dan wat betreft die avondklok. “De berekening was dat het tien procent zou verminderen. Het is niet een gecontroleerd experiment, maar als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven eigenlijk geen enkel effect,” zei Kuipers.

Daarop merkte Beau op dat de avondklok dus nutteloos was. “Nou, het is een ongecontroleerd experiment. We moesten iets doen, hè? In januari wisten we dat er een nieuwe variant naar binnen kwam, de Britse variant. En dat de verspreiding daarvan sneller ging.” Hierbij refereerde hij aan de R-waarde, die 30%-40% hoger zou liggen dan bij de “normale variant.” Daarom werd besloten om zware maatregelen als de avondklok in te voeren, hoewel nu dus duidelijk is wat betreft Kuipers dat het geen effect heeft gehad.

Kuipers’ uitspraken hebben critici in woede doen ontbranden. “Maandenlang grondwettelijke vrijheid miljoenen burgers beperkt,” schrijft Sywert van Lienden (die onder meer meewerkte aan het verkiezingsprogramma van het CDA). “Dag na afschaffing: het had geen enkel effect, we wisten het niet, maar we moesten iets doen. Voer voor parlementaire enquête.”

Auteur Hans van Tellingen is ook woest. “Kuipers die bij Beau zegt dat de avondklok géén effect heeft gehad. Dat het een experiment, ’n probeersel was.” Onbegrijpelijk vindt hij dat, maar vooral ook woestmakend:

Joost Niemoller vat het samen door de avondklok “de zoveelste misser van dit kabinet” te noemen. “Al die rellen, al die politie-inzet. Allemaal voor niks geweest.”

En SGP-Kamermedewerker Ardjan Boersma confronteert Kuipers met uitspraken van hemzelf over de avondklok en de noodzaak die in te voeren en vervolgens te verlengen:

Desalniettemin is de avondklok sinds woensdagochtend verdwenen, en zijn er voorlopig geen plannen deze opnieuw in te voeren. Voor hoe lang dat zo zal blijven, weet niemand.