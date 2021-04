Amateuristische draaitollen Rutte en De Jonge weer onduidelijk als vanouds: ‘Wellicht tóch versoepelen op 28 april!’

Je kan er geen touw meer aan vastknopen. Eerst zou de samenleving rond 21 april weer gedeeltelijk opengaan, maar vanwege het aantal toenemende besmettingsgevallen werd dat onlangs bijgesteld naar – minimaal – halverwege mei. Maar nu opeens ziet het demissionaire kabinet-Rutte III tóch redenen om wel te gaan versoepelen vanaf 28 april, een dag na Koningsdag.

Het zogeheten openingsplan van Mark Rutte en Hugo de Jonge zou – volgens Rutte en De Jonge zelf – weleens eerder in werkelijkheid kunnen worden gesteld, dan dat ze aangaven in de persconferentie van vorige week dinsdag. De goed geïnformeerde Telegraaf laat namelijk weten dat het demissionaire kabinet nu alsnog overweegt om vanaf 28 april het coronabeleid enigszins te versoepelen.

Daarbij moeten we denken aan het openstellen van de terrassen, wat op zich – toevallig of niet – weinig gek klinkt nu de temperaturen weer oplopen en de (stads)parken volstromen. Ook de omstreden avondklok zou zomaar eens eind deze maand eindelijk kunnen sneuvelen. Daarnaast is het mogelijk dat ook winkels meer bewegingsvrijheid krijgen om klanten te ontvangen.

Een deel van het demissionaire kabinet, waaronder Mark Rutte en Hugo de Jonge, kwam in de zondagse middagzon bijeen op het Catshuis om te praten over mogelijk versnelde versoepelingen van het coronabeleid. Als het gunstige vooruitzicht zich blijft voorzetten, dan zouden we dus al vanaf eind deze maand kunnen versoepelen, aldus Rutte en De Jonge.

De versoepelingen zouden moeten plaatsvinden in vijf stappen, waarbij de ‘harde lockdown’ en eveneens de avondklok als eerste aan de beurt zijn om geschrapt te worden. Wel blijft het demissionaire kabinet “gunstige cijfers” als voorwaarde stellen, dus het is allerminst zeker of we ook echt versoepelingen kunnen verwachten vanaf 28 april. Afgelopen dinsdag was premier Mark Rutte namelijk nog uiterst somber over de huidige situatie in Nederland.

Maar volgens de nieuwe strategie, waarbij het kabinet per week bekijkt wat er wel en niet mogelijk is, zitten we nu klaarblijkelijk in een fase dat het eventueel toch mogelijk is om te kijken naar een afbouw van de lockdown. Morgen volgt dan ook een nieuwe persconferentie waarin Rutte en De Jonge hun zoveelste nieuwe stappenplan uiteen zullen zetten.

Wie het onnavolgbare flipflopbeleid van Hugo de Jonge en Mark Rutte nog kan volgen mag het zeggen. Tot die tijd: riemen vast en gordels om. We gaan alle kanten uit!