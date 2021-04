BBB boekt eerste succes, restaurant Tweede Kamer doet alle buitenlandse boter in de ban: ‘Goed nieuws’

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas werd pas een maand geleden geïnstalleerd in het Nederlandse parlement, maar kan vanochtend al haar eerste succes melden. De Tweede Kamer stopt met het inkopen van boter uit het buitenland voor het ledenrestaurant, zo meldt de trotse volksvertegenwoordiger op social media.

“Mijn dag begint met goed nieuws,” laat Van der Plas weten: “Naar aanleiding van van mijn tweet over buitenlandse boter in bedrijfsrestaurant Tweede Kamer, is besloten voortaan alleen nog maar Nederlandse boter in te kopen.” Het is een bescheiden succes erkent ook de voorvrouw van de BoerBurgerBeweging, maar alle omwentelingen beginnen klein meent ze: “Klein stapje, maar de marathon kun je ook niet lopen zonder je eerste babypasje.”