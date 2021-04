Bedankt, rechterlijke macht! Fopstrafje voor ISIS-bruid Fatima H. (25): slechts vier jaar cel

De rechtbank heeft de 25-jarige Fatima H. uit Tilburg slechts vier jaar cel opgelegd, waarvan (maar natuurlijk) zestien maanden voorwaardelijk. Op haar zeventiende vertrok ze met een Belgische IS-strijder naar Syrië en ze bleef tot het bittere eind. Haar terugkeer zou betaald zijn door de bekende salafist Samir A. en in de rechtbank hing ze een jankverhaal vol met leugens op. En dan zo’n fopstrafje…



Het Nederlandse rechtssysteem toont zich vandaag wederom van haar slapste kant. Een 25-jarige vrouw die richting het ISIS-kalifaat toog, krijgt van de rechtbank vandaag slechts vier jaar cel opgelegd. Een waanzinnig lage straf, want het gaat hier namelijk echt niet om een zielige meid die niet wist waar ze aan begon toen ze op jonge leeftijd naar het kalifaat vertrok.

Tijdens het proces bleek ook wel dat ze alles uit de kast haalde om maar een zo laag mogelijke straf te krijgen. Zo vertelde ze dat ze “de gewelddadige ideologie van IS verafschuwt,” dat ze niet wist dat haar man IS-strijder was en dat ze naar Syrië zou zijn gereisd om ‘weeskinderen te helpen.’ Dat staat haaks op de jihadistische berichten die ze op Facebook heeft gestuurd. Ook hielp het niet dat ze over vuurwapens beschikte en anderen actief probeerde te rekruteren. In het AD wordt haar rol een stuk duidelijker:

“Uit FBI-stukken blijkt dat Fatima in de WhatsApp-groep ‘Marktplaats van het kalifaat’ zat. Daarin werden bomgordels, wapens en kinderkleding te koop aangeboden. Fatima zou er om wapens hebben gevraagd, maar zegt ‘niet meer te weten waarom’.”

Ondanks al het bewijs hangt ze dus toch een zielig verhaaltje op. En dit, samen met feit dat ze tot het bittere eind in Syrië is gebleven, maakt voor de uiteindelijke straf bar weinig uit. Net als het feit dat ze door een jihadist terug naar Nederland is gehaald. Het Openbaar Ministerie stelde de eis zelfs bij van vijf jaar naar vier, omdat ze op jonge leeftijd uitreisde.

Denken ze bij het OM en de rechtbank nou werkelijk dat dit ISIS-vrouwtje over drie jaar ineens weer normaal gaat doen? Minister Grapperhaus van Justitie heeft haar Nederlandse nationaliteit wel afgepakt, maar wat gebeurt er als Marokko (haar andere nationaliteit is Marokkaans) haar weigert? Zij gaat toch nooit meer een normaal bestaan op kunnen bouwen, zelfs al zou ze haar verderfelijke ideologie echt hebben afgezworen? De kans zit er echt héél dik in dat dit vrouwtje over een paar jaar gewoon nóg een poging tot kalifaatschepping gaat doen. Kortom: Fatima H. gaat even de gevangenis in, maar we zijn vermoedelijk voorlopig nog niet van deze ISIS-troela af. Fijn!