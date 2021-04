Blunderend China erkent dat eigen vaccins lage effectiviteit hebben: gaan nu opzoek naar andere oplossingen

De Chinese coronavaccins blijken vrij waardeloze vaccins te zijn, dat moet de directeur van het Chinese RIVM schoorvoetend erkennen. De vaccins die in China zijn ontwikkeld hebben een uiterst lage effectiviteit en zijn dus bij lange niet de beste optie. China moet nu snel kijken naar andere oplossingen en gaat zijn vaccinatiestrategie aanpassen.

Gao Fu, directeur van de hoogste gezondheidsautoriteit in China, heeft tijdens een persconferentie gemeld dat de Chinese vaccins toch niet zo goed zijn als men hoopte, dat meldt de NOS. Uit een Braziliaans onderzoek bleek bijvoorbeeld dat het Chinese vaccin van Sinovac maar een effectiviteit heeft van net boven de 50%, terwijl Pfizer rond de 97% uitkomt. Nogal een verschil.

Als plan b gaat de overheid nu vaccins mogelijk combineren, in de hoop een hogere effectiviteit te krijgen. In verschillende landen is men al aan het onderzoeken of het mengen van vaccins leidt tot een betere immuniteit – men krijgt dan bij de eerste prik vaccin a en bij prik twee vaccin b.

China heeft geen enkel buitenlands vaccin goedgekeurd, maar zal nu wel balen van deze keuze. Het superieure staatssocialisme van China kan toch niet leveren wat ze hebben beloofd. Uiteraard zullen ze dit niet snel toegeven. China zal nu wel met een plan b moeten komen om alsnog het land effectief te kunnen vaccineren.