Caroline van der Plas (BBB) reageert op boze emailer: “Alle 150 Kamerleden hebben maar 1 zetel!”

Vandaag kreeg BoerBurgerBeweging-voorvrouw Caroline van der Plas een boze email van een burger ergens in het land. Omdat zij “maar één zetel” heeft, zou ze in de ogen van deze emailer maar even moeten “dimmen.” Van der Plas is daar niet van onder de indruk. Want, stelt ze, datzelfde geldt toch voor álle 150 Kamerleden?

Bij Veronica Inside gisteravond waren René van der Gijp en Johan Derksen behoorlijk negatief over Caroline van der Plas, de leider van de BoerBurgerBeweging; de nieuwe partij die bij de verkiezingen van 17 maart voor het eerst in de Tweede Kamer kwam.

Van der Gijp vond het allemaal vooral ‘lachwekkend’ toen Van der Plas geïrriteerd reageerde op zorgminister Hugo de Jonge (CDA) en premier Mark Rutte (VVD) nadat die BBB ‘triple B‘ hadden genoemd. Derksen, daarentegen, nam het op voor de twee kabinetsleden door te stellen dat “BBB maar één zeteltje” heeft, en “zo’n klein doelgroepje,” en daarom dus geen al te grote mond moet hebben.

Die visie werd blijkbaar overgenomen door een burger, die de drang voelde om Van der Plas boos een berichtje te sturen. Want, laat Van der Plas weten op Twitter, een meneer die ze verder niet kent stuurde haar vandaag een boze email. “Jij hebt maar één zetel, dus je moet even dimmen,” schreef hij in dat bericht.

Maar van die kritiek is Van der Plas niet onder de indruk. “Dimmen?” vraagt ze retorisch. Daar ziet ze geen reden voor. Want, “De laatste keer dat ik checkte hadden alle 150 Kamerleden maar 1 zetel.”

Ze sluit af door iedereen een heel prettige zaterdag te wensen. “Goed weekend allemaal, geniet van de zon.” Daarbij zet ze twee emojis, één van de zon en de andere van twee klinkende wijnglazen.”

Daaronder staat een foto van Van der Plas met een glas witte wijn.

Meneer stuurt mij een mail: “Jij hebt maar één zetel, dus je moet even dimmen.” Dimmen? 🤔 De laatste keer dat ik checkte hadden alle 150 Kamerleden maar 1 zetel. Goed weekend allemaal, geniet van de zon ☀️ en proost! #zamibo 🥂 pic.twitter.com/vXXtVI6LdA — Caroline van der Plas (@lientje1967) April 24, 2021

De reacties op Van der Plas’ tweet zijn in grote mate positief. “Die meneren toch, ze kunnen er maar niet aan wennen dat er ook nog èchte mondige vrouwen zijn naast de Lilian(n)e’s van deze wereld,” schrijft Beth bijvoorbeeld.

Wim Kreté vindt het ongelooflijk dat iemand tegen Van der Plas zegt dat ze moet “dimmen.” In zijn ogen is ze juist “goed bezig.” “Pak ze in dat tuig,” voegt hij daar aan toe.

Wen reageert met “Cheers Caroline! Neem ze te grazen daar in de Kamer!”

En tenslotte laat Kees Vogelzang weten dat de meneer die Van der Plas toebeet dat ze maar even moest “dimmen” “de functie van Kamerlid niet [begrijpt]. Ik vind niet dat je hem dat moet verwijten,” schrijft Kees. “Genoeg Kamerleden die hun eigen functie ook niet snappen, blijkt regelmatig. Voor de rest, blijf scherp en ga zo door.”